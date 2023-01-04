世の中には、お金持ちっぽくないのに「実はお金持ち」という「隠れセレブ」という人たちが存在するようです。収入があると知られると、さまざまなデメリットがあるようですね……。そんな「隠れセレブ」のみなさんの声のなかから1つ、シングルマザーの女性のエピソードをご紹介します。シングルマザーだけど…「夫と離婚し、シングルマザーとして子どもを育てています。仕事はパートをしているのですが、同僚が『離婚して大変でし