¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¡¢¿æ¤­½Ð¤·¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®ÒÄÐò¡×¡Ê²ò»¶ºÑ¡Ë¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¦¥ë¡¦¥«¥é¥·¥Ë¥³¥Õ»á¤¬Åìµþ¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Ï¤Ê¤«¤éµ¶Á±¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ï¥¦¥ë»á¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÃÏ¤Ù¤¿¼èºà¡×¤ò¤·¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¼Â¤¬°Ç¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¡£¡Ê¥¸¥ã