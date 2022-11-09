聴覚障害を取り扱ったドラマ『silent』（フジテレビ系）が話題だが、同じテーマで90年代にヒットしたのが『星の金貨』。当時20代半ばだった主演の酒井法子（51）はその後の約30年、山あり谷あり。実は今年に入ってからもトラブルが……。《事務所の名前は『（株）スマイル』です。こんなご時世ですから一人でも多くの人を笑顔にしたいという思いから名付けました》昨年5月に個人事務所を設立し、本誌のインタビューにこう答えてい