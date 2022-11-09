写真＝９日午前にも新たなメッセージをプロフィール欄に…（＠h_Takizawa329） 滝沢秀明氏と思われるツイッターアカウントが、ツイートではなく、プロフィール欄に“つぶやき”を行い、反響を呼んでいる。開設時にも「早く寝ろよー」や「Instagramやってません」とプロフィール欄に“つぶやき”を行っていた“滝沢氏”。フォロワーが120万人を超えた際には「え？いつ120万人行ったの？120人だと思った」とも“つぶやき”笑い
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