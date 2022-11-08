帰宅中の女性に体液を付着させたとして男が逮捕されました。 西区三篠町の無職の男（２８）は１０月１４日午後９時３５分ごろ、西区の路上で１人で帰宅中だった２０代女性に体液を付着させた疑いがもたれています。 翌日、女性から被害の相談があり事件が発覚しました。 警察の調べに対し容疑者の男は「考えさせてください」と話しているということです。 ２人に面識はなかったということで、警察は事件のいきさつや余罪につい