お笑い芸人の明石家さんまが29日、NHK Eテレの教育バラエティー『ワルイコあつまれ』秋の大感謝祭スペシャルで同局初出演を果たした。俳優・歌手の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による「新しい地図」による同番組で、子どもたちの鋭い質問に答える「子ども記者会見」のコーナーでは、YouTubeについての自身のスタンスを明かした。【写真】草なぎ剛×松本穂香が決めポーズ！子どもから「芸能界で敵なしですかHIKAKINすごいんで