9月から新しい学校「ランブルック・スクール」に通い始めたウィリアム皇太子（40）とキャサリン皇太子妃（40）夫妻の子供達。新しい学校生活にも慣れてきた頃であろうジョージ王子（9）が最近新しい趣味にとても熱心で母のキャサリン皇太子妃を心配させているという。【この記事の他の写真を見る】王室コメンテーターのニール・ショーン氏（Neil Sean）によると、ジョージ王子は「自分の身を守る」ために武道を学ぶことについて強