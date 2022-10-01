旅行大手エイチ・アイ・エス（ＨＩＳ）は３０日、保有する大型リゾート施設「ハウステンボス」（長崎県佐世保市）の全株式を香港が拠点の投資会社ＰＡＧに売却した。ＰＡＧは総額約１０００億円で買収したハウステンボスに今後数年間で数百億円を投資し、集客力の強化を図る計画だ。 ＰＡＧ投資部門の日本共同代表を務める伊藤宏一氏は、読売新聞の