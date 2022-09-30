東京オリンピック・パラリンピックをめぐり、広告会社「大広」から賄賂を受け取ったとして逮捕された大会組織委員会の元理事が、電通の幹部にスポンサー1社との契約業務を「大広に回す」と伝えた疑いがあることがわかりました。組織委員会元理事の高橋治之容疑者（78）は、大広側から「語学関連企業のスポンサー契約業務を行わせてほしい」などとの依頼を受け、およそ1500万円を受け取った疑いが持たれています。その後の関係者へ