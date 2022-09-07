大谷と佐々木朗希をデータ会社が比較米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、本拠地タイガース戦で31号2ラン、32号ソロと2本塁打を放つ活躍を見せた。投手としても11勝、防御率2.58と活躍。そんな大谷と比較される日本プロ野球界の投手を米データ会社が紹介。2人の成績比較に米ファンからは「未来の大投手だ」「まだまだ成長する」などと反響が集まっていた。今季は100マイル（約161キロ）の新球ツーシー