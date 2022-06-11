自動車を維持していれば、何もせずとも金が飛んでいく。定期的な出費のなかでも、負担に感じやすいのが保険料である。【図解】自動車保険・共済普及率「都道府県別ランキング」ワースト1 位ベスト1位の都道府県は…？「リスクに対する備え」を提供する任意保険だが、安心の範囲を広げようとすれば、もちろん保険料も上がってしまう。かと言って、補償範囲を狭めてしまえば、いざという時に望む補償が受けられないかもしれない。