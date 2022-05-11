「ゲーム×日本酒＝ゲーミング日本酒」という”破天荒コラボ”が実現した。酒販業者・ＳａｋｅＢｏｔｔｌｅｒｓは、ゲーマー向け日本酒「ＧＡＭＩＮＧＲＡＩＮＢＯＷ」のクラウドファンディングによる先行販売を６月３日まで実施している。自身もゲーマーだという鈴木将之社長と、過去に大手ゲーム企業・カプコンに勤務していた蔵元・土田酒造・土田祐士社長がタッグ。鈴木氏は「軽