山田食品産業は4月1日、通販サイト「おうち山田うどん」にて新シリーズ「山田うどんの時短メシ」を発売した。「パンチうどんセット」(600円)同シリーズは、自宅で手軽に様々なうどんが楽しめる商品。冷凍うどんを約1分茹で、つゆと具材を温めるだけで完成する、1食分のバラ売りセットとなっている。メニューは5種類を展開し、1食から購入が可能。「パンチうどんセット」(600円)は、山田うどんのロングセラー商品であるパンチ(もつ