元モーニング娘。でタレントの後藤真希（36）の約10年ぶりの写真集『ramus』（講談社）が、昨年11月の発売から2ヶ月が経過しても売上好調で、4度目の重版が決定した。令和の“ゴマキブーム”が盛り上がり続けているなか、写真集からあの大ヒット曲のジャケットをオマージュした未公開カットが解禁された。【写真集カット】“限界ギリギリ”ショットで美BODYを披露する後藤真希発売開始後も、「ゴマキBODY」の美しさや読者の予