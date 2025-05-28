聞き上手と言われる人たちは、実際にはどのようなリアクションを実践しているのでしょうか。女の子に対する「聞くスキル」をさらに向上させて頂くため、「聞き上手な人実践している７つのリアクション」をご紹介させて頂きます。【１】あいづちを打つ。あいづちを打つことで、話に対して興味関心があることをアピールできます。ときどき、「それで？」と投げかけて、あいづち以外のリアクションを提供しても良いでしょう。【２】復