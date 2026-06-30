捨てられない紙モノが、人生を彩るアートになる。『世界一かんたんで楽しい「貼る」ライフログ ジャンクジャーナルのはじめ方』発売！

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、書籍『世界一かんたんで楽しい「貼る」ライフログ ジャンクジャーナルのはじめ方』を2026年7月30日に発売いたします。

※画像は仮です。変更になる可能性がございます。

本書で紹介する「ジャンクジャーナル」とは、レシートやチケット、ショップカード、包装紙、ラベル、切手、雑誌の切り抜きなど、身近な紙モノを自由に組み合わせて作るノート作品のこと。日常の中で出会った紙ものやお気に入りの素材を自由に貼り重ね、自分だけの一冊を作る“貼るライフログ”です。

「何を貼ればいいの？」

「どうまとめれば素敵に見えるの？」

「古い紙やアンティーク素材がないとはじめられないのでは？」

そんな初心者の疑問に答えながら、ジャンクジャーナル作りの基本から実践的なアイデアまでを豊富な実例とともに紹介します。本書が伝えるのは、「上手に作ること」ではなく、「自分の好きなものを自由に残すこと」。

また、人気イラストレーター・mizutamaさんによるジャンクジャーナル制作体験企画も収録。実際にジャンクジャーナルを作りながら、その魅力や楽しさを体験する様子を紹介しています。

さらに、国内で活躍する多数のジャンクジャーナル作家による作品実例も掲載。旅行の思い出をまとめたライフログ型の作品から、ヴィンテージ素材を活用したアンティーク調の作品、ポケットや仕掛けを組み込んだ立体的な作品まで、多彩な表現を紹介しています。作品ごとの工夫やアイデアも掲載しており、作品集として眺めるだけでも楽しめる一冊です。

本文イメージ

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本書の特徴

１. ジャンクジャーナルの魅力と始め方をゼロから解説

「ジャンクジャーナルとは何か？」という基礎知識から、必要な道具、素材の集め方、ページ作りの考え方までをわかりやすく紹介。これから始めたい人でも無理なく取り組める入門書です。

２. 人気イラストレーター・mizutamaさんによる体験企画を収録

人気イラストレーター・mizutamaさんが実際にジャンクジャーナル制作に挑戦。初心者目線で感じた楽しさや発見を通して、ジャンクジャーナルの魅力を体感できます。

３. 国内で活躍する人気作家の作品を多数掲載

ライフログ型、ヴィンテージスタイル、仕掛けを取り入れた作品など、多彩なジャンクジャーナル作品を掲載。作家ごとの個性あふれる表現やアイデアを楽しめるほか、作品作りのヒントも得られます。

４. エイジング加工やコーヒー染めなど実践テクニックを詳しく紹介

「ちぎる」「貼る」といった基本技術から、紙のエイジング、コーヒー染め、焦げ加工、蝋引き、ポケット制作などの応用テクニックまで幅広く解説。身近な素材を使いながら、作品の表現力を高める方法を学べます。

５. 紙モノ好き必見のショップガイドも掲載

ジャンクジャーナル作りに役立つ紙モノショップや素材店を紹介。素材探しから作品作りまで、ジャンクジャーナルの世界をより深く楽しむための情報を収録しています。

６. 特典アンティークペーパー付き！ 買ったその日からジャンクジャーナルが始められる

巻末にはジャンクジャーナルづくりに使えるアンティークペーパーを特別収録。素材集めをしなくても、購入後すぐに作品づくりを始めることができます。

お気に入りの紙モノを集める楽しさ。ページを作る楽しさ。そして、後から見返して思い出を味わう楽しさ。本書は、そんなジャンクジャーナルの魅力を一冊に凝縮した、これから始めたい人にぴったりのガイドブックです。

監修について

島本彩子

東京・蔵前のヴィンテージ文具店「THINGS ’N’ THANKS」を主宰するショップオーナー/バイヤー。1900年代初頭～1980年代頃の海外ヴィンテージ文具や紙モノを中心に扱う。2026年にJCJ(ジャンクジャーナルクラブジャパン)を発足し、ジャンクジャーナルのワークショップ、展示販売会、素材交換会などを開催し、ジャンクジャーナルやコラージュ文化を推進している。

【本書概要】

タイトル : 世界一かんたんで楽しい「貼る」ライフログ ジャンクジャーナルのはじめ方

発売日 : 2026/7/30

判型 : A5判 144ページ・帯付き

定価：本体2,200円＋税

ISBN-13 : 978-4-7683-3202-3

出版社 : 株式会社 玄光社

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4oKx0fu

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/