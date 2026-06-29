採用ROI改善の視点を届ける─オールイン主催「経営者・採用責任者SUMMIT 2026」開催【26/7/15(水)～7/17(金)10時-17時15分】

■経営者・採用責任者SUMMIT 2026とは

オールイン株式会社

「経営者・採用責任者SUMMIT 2026」は、採用活動における予算配分をテーマにしたオンラインカンファレンスです。採用活動への投資が年間数千万円規模に達した企業では、媒体・人材紹介・採用代行・システムなど、各施策にどのように予算を配分するかが重要な経営判断となっています。

一方で、採用成果につながる投資判断を、明確な根拠を持って設計できている企業は多くありません。

本カンファレンスでは、採用課題に向き合う経営者・採用責任者に向け、各領域の最前線における知見と事例をもとに、自社の採用投資を振り返る機会を提供します。

採用戦略、採用ブランディング、採用マーケティング、採用施策を横断しながら、次の施策判断に活かせる具体的な視点をお届けします。

■採用予算の“使い方”を、経営判断として見直す1日

採用費を増やしても、必ずしも採用成果が向上するとは限りません。応募数、面談設定率、選考通過率、内定承諾率、定着・活躍など、採用活動には複数のファネルが存在します。どの施策に課題があり、どこに投資すべきかを見極めるには、施策単位ではなく、採用活動全体を俯瞰する視点が必要です。

本カンファレンスでは、採用予算を「どれだけ使うか」ではなく、「どこに、なぜ配分するか」という観点から再考。採用ROIの改善を経営課題として捉える企業に向け、次年度以降の採用戦略に活かせる実践的なヒントをお届けします。

＜このような方におすすめ＞

・年間採用予算1,000万円以上の経営者様、採用責任者様

・急成長フェーズで採用が追いついていないと感じている方

・採用投資の費用対効果に課題感を持っている方

・採用を経営課題として捉え、次の打ち手を模索している方

【開催概要】

経営者・採用責任者SUMMIT 2026

～予算数千万の企業に送る最前線の採用予算アロケーション施策～



・開催日時

日程：2026年7月15日（水）、7月16日（木）、7月17日（金）

時間：10:00 - 17:15（全日程共通）

※セッションのプログラムは全日程共通です。ご参加いただき易い1日程をご選択ください。

・開催形式：オンライン配信（Bizibl）

・主催：オールイン株式会社

・参加費：無料

・定員：500名

・申込URL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/38ae3e12-a08e-4234-be10-1de1da70be8b?utm_source=allin&utm_medium=LP&utm_campaign=allin(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/38ae3e12-a08e-4234-be10-1de1da70be8b?utm_source=allin&utm_medium=LP&utm_campaign=allin)

カンファレンスの詳細・お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/38ae3e12-a08e-4234-be10-1de1da70be8b?utm_source=allin&utm_medium=LP&utm_campaign=allin

■オールイン登壇セッション

オールイン株式会社からは、3つのセッションに登壇します。

１.数千万規模の採用投資を最適化する。最新事例から紐解く戦略的アロケーション。

・時間：11:00 - 11:25

・登壇者：井澤 真人（オールイン株式会社）



採用予算が数千万円規模に達すると、エージェント依存による単価高騰や現場リソースの枯渇など、構造的な課題が顕在化します。本セッションでは、単なるチャネル最適化に留まらない、候補者コミュニケーションを含めた「全体最適な予算アロケーション」の考え方を解説。アルムナイ等の最新トレンドや、インサイト研究に基づき採用単価を劇的に抑制した成功事例、文理逆転採用を実現した具体例を交え、戦略的な採用手法を公開。視座を一段引き上げ、本質的な課題解決に繋がる「採用ブランディング」への道筋を提示します。

オールイン株式会社HR戦略コンサルティング部門 CXマネージャー 井澤 真人

求人系広告代理店に制作として9年勤務。求人広告のライティングからスタートし、デザインも担当。最終的にはディレクターとして、採用サイト制作やパンフレット制作、採用イベントプロデュースなどを務める。その後オールインへ転職をし、HR戦略コンサルタントとしてクライアントのさまざまな採用課題に対してクリエイティブも絡めた改善提案を行っている。

２.投資対効果を劇的に高める。レバレッジを効かせる「採用ブランディング」実践手法。

・時間：13:10 - 13:35

・登壇者：前田 優一（オールイン株式会社 代表取締役）

最適な予算アロケーションを設計した上で、その投資対効果を最大化（レバレッジ）させる鍵となるのが「採用ブランディング」です。本セッションでは、第1部で提示した本質的な採用課題を受け、自社の魅力を適切に言語化・視覚化し、ターゲット層へ確実に届けるための具体的なブランディング手法を深掘りします。求職者の意向度を劇的に高め、歩留まりを改善し、最終的な採用成功へと導く実践的アプローチを解説。予算をただ消費するのではなく、中長期的な企業の資産として蓄積していくためのブランド構築の極意に迫ります。

オールイン株式会社代表取締役 前田 優一

19歳で営業デビューを果たし、その間、映画製作会社で助監督としての経験も積む。 その後、20歳という若さで営業マネージャーに抜擢され、22歳で約2,000人の中から最短最年少最速で年間最優秀営業賞・新規王を受賞。 同時に、新契約社数記録を更新し、グランドスラム賞も獲得。 リクルートキャリア部門賞を総なめにし、リクルートギネス記録を樹立（リクルート代理店所属）。 23歳でHR特化型の戦略コンサルティング・ブランド構築会社ALL-INを創業。26歳で取引社数150社を突破し、ブランディング支援を行った企業が世界的アワードで初受賞という快挙を達成。 27歳で初めて和製ホラー映画の製作に携わり、HR以外の分野でも才能を発揮。 現在32歳で、2024年9月に第一子が産まれパパデビュー。これまで培ってきたHRの経験と、かねてから興味を持っていた映画業界のスキルを掛け合わせた新規事業の立ち上げに奮闘中。

３.AI×映画で採用市場をハックする。圧倒的インパクトを生む「次世代・採用手法」。

・時間：16:40 - 17:05

・登壇者：佐近 圭太郎（オールイン株式会社）

採用市場が激化する中、従来の媒体や通常の動画では求職者の心を動かすことが難しくなっています。そこで我々が提案するのが「AI映画」を活用した全く新しい採用手法です。なぜ採用支援会社が映画を作るのか？本セッションでは、AI×映画×B2B×HRという唯一無二のアプローチと、クリエイター100名体制が生み出すスケール感をご紹介。リアルな現場の課題をエンタメ昇華させた映像など、他媒体にはない圧倒的なコスパと耐久力で、候補者の認知と意向を爆発的に高める「未来の採用体験」をお見せします。

オールイン株式会社ALLIN STUDIO 代表佐近 圭太郎

1990 年千葉県生まれ。日本大学芸術学部映画学科監督コースを首席卒業。池松壮亮主演の短編『家族の風景』でTAMA NEW WAVE映画祭特別賞・主演男優賞など多数受賞、短編『女優 川上奈々美』はゆうばり国際ファンタスティック映画祭に入選。2020年に初長編『東京バタフライ』で劇場デビューし、2023年公開の長編二作目『わたしの見ている世界が全て』で新藤兼人賞・銀賞を受賞。ALLIN STUDIOではディレクター・プロデューサーとして全作品の監修を担う。

■他 登壇者一覧（登壇順）

・株式会社ポテンシャライト HRインキュベート事業部 執行責任者 阿部 文奈

テーマ：採用投資の成果を阻む「プロセス設計」の盲点と改善のアプローチ

・株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長 中山 和俊

テーマ：採用費をかけるほど、損をしている会社がある。"活躍コスト"という新しい採用ROIの考え方

・株式会社Human Resource Design 代表取締役社長 松村 恭行

テーマ：なぜ初任給を上げても、内定辞退は減らないのか ― 採用ROIを最大化する"予算配分の設計図"

・株式会社VOLLECT マーケティング・セールスマネージャー 寺島 弘真

テーマ：「選ぶ」から「選ばれる」企業へ。 数千万円規模の予算配分を見直し、人事が「口説き」に集中できる新体制を構築する。



・株式会社ネオキャリア 事業統括本部BusinessExpansionグループ グループマネージャー 大多和 圭

テーマ：採用投資を「回収できる経営施策」に変えるには？ ～予算1000～2000万円企業のための採用戦略設計と投資判断～

・株式会社キャスター 営業部 マネージャー 川村 岳人

テーマ：採用投資の成果を取りこぼす企業の共通点 ～採用オペレーション改善が生み出すROI最大化戦略～

・株式会社TalentX 代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

テーマ：ROIを劇的に変える『AIネイティブ採用』 採用コストの掛け捨てから積み上がる採用力へ転換する採用CRM×AI活用

・株式会社これから 執行役員 川村 拓也

テーマ：採用費を"費用"から"資産"に変える。母集団が自社に溜まり続ける会社がやっていること。

・株式会社ダイレクトソーシング セールスマネージャー 高木 雄平

テーマ：求人票を出す前に、もう負けている会社がある。 ～LinkedInでつくる、候補者に“見られる時代”の採用戦略～

・talentbook株式会社 HRサービス事業本部 シニアコンサルタント 楠 拓也

テーマ：あらゆる採用施策の『打率』が変わる！ 全フェーズの成果を最大化するAIコンテンツマーケティングの極意

・株式会社Crevo HRコンサルティングDiv. HRコンサルタント 渡辺 源太

テーマ：応募獲得だけでは採用できない。 採用予算の投資効率を高める“応募後ファネル”改善戦略

・株式会社OTOGI 代表取締役 山本 哲也

テーマ：採用課題を解決する『採用狭報』という新たな予算配分戦略 ～たった数%の「歩留まり改善」がもたらす巨大なレバレッジとは～

・株式会社ジンジブ 常務取締役 新田 圭

テーマ：「大卒じゃないとダメ」はただの思い込み？ 若手を確保する『高卒採用』という選択肢

カンファレンスの詳細・お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/38ae3e12-a08e-4234-be10-1de1da70be8b?utm_source=allin&utm_medium=LP&utm_campaign=allin

HR領域のコンサルティング・ブランディング・集客を一括支援する“オールイン”

2016年の設立以降、500社以上の採用支援を手掛けてきたオールイン。その支援内容は、戦略コンサルティング、ブランディング、求人広告制作など多種多様です。圧倒的な売り手市場であり、他社との差別化や企業のブランド確立が強く求められる昨今、オールインはブランド戦略から求人広告まで一括支援できることで価値を発揮しています。

社名：オールイン株式会社

代表者：前田 優一

所在地：東京都渋谷区東1-3-5 MORE-EXCELLENCE 2F

事業内容：HRブランド戦略・HR戦略コンサルティング・RPO / コーポレートブランディング / リクルートブランディング / 総合求人広告代理業 / 映像・映画企画制作 / 感情で検索する求人情報サイト「Umplex」の運営

【お問い合わせ】https://allhero.co.jp/contact/

（電話番号：03-6427-2417｜広報担当）

▶事例紹介 https://allhero.co.jp/works/

▶HP https://allhero.co.jp

▶Umplex：https://umplex.jp/

▶ストラテジンジ：https://allhero.co.jp/consulting-lp/

▶ALLIN STUDIO：https://studio.allhero.co.jp/