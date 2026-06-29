24時間いつでも気軽にお問い合わせ　浜田病院、フクロウのAIコンシェルジュ「ちゃちゃまる」が登場　～予約・料金・健診などの質問にいつでも回答～

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川隆太郎、以下「当社」）の提携先医療機関である、医療法人財団 小畑会 浜田病院（所在地：東京都千代田区、院長：山村菜実、以下「当院」）は、患者様やそのご家族が24時間いつでもスマートフォンやパソコンから病院に関する質問・相談ができる、フクロウをモチーフにしたAI質問・相談コンシェルジュ「ちゃちゃまる」を、本日2026年6月29日（月）より公式WEBサイトにて運用開始いたしました。

■ 導入の背景と目的

当院は、明治時代の創設からおよそ130年の歴史と伝統を受け継ぎ、常に時代に合わせた先進的な医療体制への進化を続けながら、患者様に最良の医療を提供すること、トータルに女性をサポートできる体制作りを目指してまいりました。さらなる利便性向上と医療DXを推進するため、株式会社セントラルメディエンスの全面的な協力のもと、親しみやすいフクロウのAIコンシェルジュ「ちゃちゃまる」を導入する運びとなりました。



１. いつでも相談できる体制づくり

当院ではこれまで、診療時間内のお電話や受付にて患者様からの様々なお問い合わせに対応してまいりました。しかし、診療時間の前後や休診日など、お電話がつながりにくい時間帯の利便性向上への対応が課題となっていました。そこで、「気になったときに、すぐ聞ける」場所をご用意し、受付時間・アクセス・予約方法といった基本的なことであれば、時間帯を問わずその場で回答を確認いただけます。

２. お電話がつながりやすくなることへの期待

これまでお電話でいただいていたお問い合わせの一部をチャットでもお受けできるようにすることで、患者様が電話をかける際の手間や待機時間の負担を軽減します。同時に、院内の電話や受付の混雑を緩和し、よりつながりやすくなることを目指しています。





■ AIコンシェルジュ「ちゃちゃまる」は何ができるの？

当院の公式WEBサイト(https://obatakai.or.jp/)にアクセスすると、画面の右下にフクロウの「ちゃちゃまる」が登場します。パソコン・スマートフォンどちらからでもご利用可能で、単なる自動応答ツールではなく、患者様一人ひとりに寄り添う対話型のアシスタントとして、主に以下の機能で皆様をサポートいたします。

・診療科・受付時間・休診・アクセス・料金などのご案内

・診療科に併せた予約・お電話へのご案内

・院内サイトページへの誘導

・お名前で呼びかけ、会話をします

浜田病院公式WEBサイト :https://obatakai.or.jp/

●安心して使える理由

医療の現場で使うチャットだからこそ、ちゃちゃまるは「正確さ」と「安全」を最優先に設計されています。

・公式ホームページに記載のないことは、お答えできません。

・診断や処方はできません。

・お薬などの質問には、正確な情報をお届けします。

・患者様のプライバシーに配慮しています。

■ 担当者コメント AX/DX推進室 マネージャー 久保田 優貴

「ちゃちゃまる」を開発・設計した当社は、医療分野の幅広い事業で培った現場理解をもとに、医療機関の業務改善へ積極的にAIを活用しています。当社の医療AX推進室では、医療機関のAX（AIトランスフォーメーション）およびDXを、課題の洗い出しから企画・導入・運用まで一貫して伴走支援しており、今回の「ちゃちゃまる」もその取り組みの一例です。

医療機関におけるAIの活用はまだ始まったばかりだからこそ、私たちは「最新のAI技術をセキュリティ高く導入すること」、そして「現場の負担が軽くなることで医療の質の向上と、注力する環境づくり」をゴールに据えています。

今回の「ちゃちゃまる」も、「実際の現場で、安心して使い続けられること」「セキュリティに配慮しつつ傾聴すること」を重視して開発いたしました。AI特有の“つくり話（ハルシネーション）をしない”設計を施し、診断・処方をしない安全配慮や、コストを抑えた持続可能な運用を実現しています。今後も医療現場と患者様の双方に寄り添うAI活用を推進してまいります。









〈医療法人財団 小畑会 浜田病院〉

所在地：東京都千代田区神田駿河台2-5

診療科目：婦人科、不妊科、小児科、乳腺科、女性アスリート外来、人間ドック・健康診断

URL：https://obatakai.or.jp/

〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地： 東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/



