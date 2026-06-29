夏の鉄板料理は“濃厚×さっぱり”の新感覚！クエン酸で夏バテを吹き飛ばす「夏のレモンフェア」を7月1日（水）より期間限定で開催！

千房株式会社

千房株式会社（本社：大阪市中央区）は、2026年7月1日（水）から8月9日（日）までの期間限定で、お好み焼千房（ベーシック業態店舗）にて、鉄板で味わう初夏の「涼味」をテーマにした「夏のレモンフェア」を開催いたします 。

■企画背景■

夏の「こってり」イメージを刷新！なぜ今、鉄板焼で「レモン」なのか？

7月は梅雨明けから一気に気温が上昇し、夏バテや疲労感が始まりやすい季節です 。一般的に夏場は「こってり」とした鉄板料理が敬遠されがちという課題がありました 。 そこで、この夏の課題を解決するために着目したのが「レモン」です 。

■疲労回復と食欲増進■

レモンに含まれる「クエン酸」の力を活かし、夏の体調変化に優しく寄り添います 。

■清涼感溢れるイメージへの刷新■

爽やかな酸味と香りをプラスすることで、これまでの鉄板料理のイメージを刷新 。女性層や若年層が求める「さっぱり感」を提供し、新たな鉄板焼の魅力を発信します 。

さらに、本フェアのメニューは「音・味覚・香り・視覚」という五感の連鎖を意識して開発されました 。店内に広がる焦がし醤油やバジル、レモンのアロマ、そして鉄板の上でジュージューと焼き上がるライブ感が、お客様の食欲を徹底的に刺激します 。

■ 夏の食欲をそそる！限定おすすめメニュー3品！■

1. 【圧倒的看板メニュー】しらすたっぷりレモン醤油焼そば

価格：1,700円（税込） ※店舗によって販売価格は異なります。

特徴：香ばしい焦がし醤油のコクとしらすの風味に、程よいレモンの酸味が絶妙にマッチした特製焼そばです 。鉄板に映える鮮やかな「レモン」の黄色と、ボリューム感をある「しらす」、彩りの「九条ネギ」が織りなす“映えビジュアル”にもご注目ください 。後味さっぱりで「間違いなく美味しい」と直感していただける、今季の絶対的エースメニューです 。

2. 【さっぱり新提案】爽やかジェノベーゼ風焼そば

価格：1,700円（税込）

特徴：イカゲソ、ヤングコーン、トマトを贅沢に使い、特製の「塩だれ×バジルソース」で仕上げました 。バジルの芳醇な香りと塩だれの深いコクを、レモンの酸味がキリッと引き締めます 。「ソース味の鉄板焼は夏には少し重い」と感じる女性層のディナー需要を確実にキャッチする、新感覚の洋風夏メニューです 。

3. 【あと一品に】ごろごろ夏野菜のガーリックシュリンプ

価格：880円（税込）

特徴：ぷりぷり食感の海老に、ブロッコリー、ヤングコーン、トマト、そしてピリッとしたアクセントを加える青唐辛子を合わせ、スパニッシュアヒージョソースでまとめました 。フライドガーリックの香ばしさと濃厚なコク、辛みが絶妙で、キンキンに冷えたビールやハイボールが止まらなくなる最強のおつまみです 。メインの焼そばをお召し上がりいただく前の「ファーストオーダー」としても最適です 。

■ フードと一緒に楽しむ！爽快ドリンク＆デザートも充実■

限定フードメニューと相性抜群の、見た目にも涼やかなドリンク＆デザートもラインナップいたしました 。お食事にプラスして、より爽快な夏のひとときをお楽しみいただけます 。

瀬戸内レモンビール：600円（税込）

瀬戸内レモンスカッシュ：450円（税込）

千房特製ソーダシャーベット：450円（税込）

■ フェア実施概要■

フェア名：夏のレモンフェア ~鉄板で味わう初夏の「涼味」~

開催期間：2026年7月1日（水）～ 8月9日（日）

実施店舗：お好み焼千房 ベーシック業態各店舗（※一部店舗を除く）

■ 販売店舗一覧■

千日前本店、リノアス八尾支店、舞千房イクスピアリ店、ハービスプラザ梅田支店、有楽町ビックカメラ支店、堺東支店、ららぽーと名古屋みなとアクルス支店、名代 千房 JO-TERRACE OSAKA店、ヨドバシHD池袋ビル支店、あべのキューズモール支店、ルミネ立川支店、有明ガーデン支店、高槻阪急スクエア支店、曽根崎支店、イオンモール各務原インター支店、京橋京阪モール支店、京都アバンティ支店、セレオ八王子支店、そごう横浜店、静岡パルシェ店（焼そばのみ）、ザ・モール仙台長町店、仙台一番町店（焼そばのみ）、岡山大安寺店、高松レインボー店、大和郡山店（焼そば・デザートのみ）、せんちゅうパル店（焼そばのみ）、江坂店（焼そばのみ）、高知南国店

販売価格： 店舗により異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。