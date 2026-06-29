プレシードVC「THE SEED」主催の「BANK SUMMIT 2026」に、日本経済新聞社のオープンイノベーション推進プロジェクト「NIKKEI THE PITCH」の特別協力が決定

ザシードキャピタル株式会社

プレシード投資家「THE SEED」（本社：東京都渋谷区、代表：廣澤 太紀、以下「THE SEED」）は、2026年11月9日（月）に東京・御成門にて開催する「BANK SUMMIT 2026（第3回）」において、日本経済新聞社のオープンイノベーション推進プロジェクト「NIKKEI THE PITCH」の特別協力を得ることが決定しましたので、お知らせします。本イベントでは、各種メディア展開や企画コンテンツのブラッシュアップなど、さまざまな面で「NIKKEI THE PITCH」とタイアップし、その発信力と知見を得ながら、地域金融とスタートアップが交わる場を、さらに大きく育ててまいります。また、本イベントへの参加登録受付を開始したことも併せてお知らせいたします。

特別協力の背景：情報がより交換され、発信される場へ

BANK SUMMITは、銀行員が組織の枠を越え、一人の変革者として集い続ける場をコンセプトに、2024年の初回から、地域金融機関とスタートアップが立場を越えて直接出会う場をつくってきました。ありがたいことに、回を重ねるごとに参加銀行・参加者は広がっています。一方で、適切な情報発信ができているか、ご参加いただく銀行員の方々が社内に共有しやすい情報のまとまりになっているか、という課題も持っていました。



「NIKKEI THE PITCH」は、日本経済新聞社が展開する、成長を目指すスタートアップの挑戦を社会に伝え、事業会社や投資家との出会いを生み出してきたプログラムです。 そのスタートアップ・エコシステムを社会全体へ広げてきた発信力と知見をお借りし、BANK SUMMITが目指す「情報の越境」の価値をより磨きたいと考えました。



両者に共通するのは、「日本に新しい産業を生み出したい」という一つの志です。 地域金融機関の皆様が持つネットワークと信頼、そして貴重な情報発信に、メディアの発信力と知見を掛け合わせ、一日のイベントを「点」で終わらせず、産業創出に向けた継続的なうねりへと育てていく。

その確信のもと特別協力が実現し、メディア展開や企画のブラッシュアップ、資料提供など、さまざまな面で連携してまいります。

参加申込はこちら :https://luma.com/sj1m5oz4

NIKKEI THE PITCH事業責任者 北村信行氏のコメント

「地域金融の現場で生まれている挑戦や知見を、社会に共有される「示唆ある情報」として伝えていくことが重要だと考えています。BANK SUMMITとの連携を通じて、出会い・議論・実践を可視化し、金融とスタートアップの共創が持続的に広がる土壌を育んでいきます。

NIKKEI THE PITCHは、全国のスタートアップだけでなく、既存事業の改革に挑むアトツギベンチャー企業や、次世代の社会起業家を支援するプロジェクトとして運営してまいりました。 この活動を通じて、様々な地域の企業や経営者の方々の可能性を強く感じるとともに、取り組みを継続してきた中で、地域金融機関様の存在は非常に重要だと考えておりました。

そうした中、今回のBANK SUMMITとの連携、またそれを運営されるTHE SEED様との協業が実現できることを、非常に嬉しく、心強く感じております。」

THE SEED 代表 廣澤のコメント

「2018年にTHE SEEDを創業し、大阪出身・兵庫の大学という縁から関西で積極的に投資をしてきました。関西は東京に次ぐGDP規模を持ちながら、スタートアップの資金調達総額は全体の1割にも満たず、チャンスが届きにくい地域でもあります。

そんな中、京都で学生起業したFiTの加藤さんへ投資させていただき、地域金融機関の融資やネットワーク、顧客紹介の力によって事業を急成長させていく姿を間近で見て、日本からより大きな産業を生み出すには、地域金融機関の力が不可欠だと確信しました。



以来、銀行の方々との勉強会や交流会を重ね、その延長線上にBANK SUMMITは生まれています。

全国の金融機関とスタートアップが近づき、相互の成長につながる場を、多くの金融機関の皆様と共につくり上げていく場に、日経新聞社のノウハウがつまった「NIKKEI THE PITCH」の発信力が加わることで、ご参加いただく皆様にとってより有意義で本質的な情報共有・発信の場へ進化できると考えています。」

イベント概要

- イベント名：BANK SUMMIT 2026- 開催回：第3回- 日時：2026年11月9日（月）（プログラム詳細は随時発表予定）- 場所：ベルサール御成門（東京都港区新橋）- 主催：THE SEED（ザシードキャピタル株式会社）- 参加対象：地方銀行・銀行系CVC、スタートアップCEO・経営幹部- イベント詳細：公式サイト(https://bank-summit.com/events/2026)にて後日詳細を公開予定（参加銀行・プログラム等）- 参加申込：以下のボタンよりお申し込みください参加申込はこちら :https://luma.com/sj1m5oz4

本イベントへのご協賛・取材に関するお問い合わせ

ご協賛・取材等に関するお問合せ :https://forms.gle/7VCJgQRijFGVMhzq6

代表プロフィール

廣澤 太紀（Hirozawa Daiki）

1992年生まれ、大阪府出身。2015年シードVCに入社。新規投資先発掘や投資先支援に従事。2018年9月 独立し、シードファンド「THE SEED」を設立。2021年3月 2号ファンドの設立を発表。2024年3月に3号ファンドの設立を発表。現在、約40億円を運用。

プレシード・シードステージでの投資実行を行う。「スマートコーヒースタンド root C」などを提供する株式会社New Innovations や、サイエンス・テクノロジーからの農業支援により農業界が抱える課題にアプローチする株式会社AGRI SMILE、海外eSIMアプリを提供する株式会社トリファ、フィットネスジムを展開する株式会社FiTなど、現在約60社へ創業投資を実行。

Facebook：https://www.facebook.com/Daiki.Hirozawa

X（旧Twitter）：https://x.com/HirozawaDaiki

シード投資家「THE SEED」概要

- ファンド名：THE SEED- 代表者：廣澤 太紀- 投資対象：日本を中心とするプレシード、シードラウンドのスタートアップ- コーポレートサイト：https://theseed.vc/- ファンドブログ：https://theseed.vc/magazine- 投資相談の面談：https://theseed.vc/theseedtalk