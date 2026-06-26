7/4(土)～《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】

アメーリカなコラボカフェ!? 開催！

コスパグループ株式会社《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》情報

TVアニメ第3期が7月から放送開始される『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』のコラボカフェを、7月4日（土）よりキュアメイドカフェで開催いたします。



アメーリカなパーティーをすることになった羽香里、唐音、静、芽衣、知与、ナディーの描き下ろしイラストにも注目！

彼女たちをイメージしたコラボフードやスイーツはもちろん、恋太郎たちのコラボドリンク（全7種）もずらっとラインナップ。

コラボメニューをご注文で限定特典【コラボ限定ポストカード（全7種）】をプレゼントいたします。



さらに、キュアメイドカフェと同じ「オノデンビル」の1階にある「グランエンタス」にて《グッズ販売所》を展開！描き下ろしイラストを使用した新グッズを先行販売いたします。

《グッズ販売所》で商品をご購入・ご予約いただいた方にもコラボカフェの限定特典をプレゼント！

こちらの《グッズ販売所》はコラボカフェ終了後、全国4か所のジーストアを巡回いたします。



ぜひアメーリカなパーティーに遊びに来てくださいね！

◆コラボカフェ情報

君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JtCa83kEZGk ]

・日程：2026年7月4日（土）～7月20日（月・祝）

・場所：キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFÉ） [オノデンビル4F ジーストア・アキバ内]

・キュアメイドカフェ／《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》 コラボカフェ情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/hyakkano2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/hyakkano2026/?utm_id=14fqahnq&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260704hyakkano)

◆コラボメニュー

《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》フード《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》スイーツ

【フード】

〇知与とナディーの眼鏡にケチャップう゛ーっ！なアメーリカハンバーガーセット 1,580円（税込）

〇羽香里と唐音と静の愛情オムライス～恋太郎のためのお弁当の中身を添えて～ 1,680円（税込）

【スイーツ】

〇銘戸さんのティータイムプレート 1,300円（税込）

〇だいすき∞インフィニティパフェ 1,300円（税込）

《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》ドリンク

【ドリンク】

各880円（税込）

※テイクアウト・・・各864円（税込）

〇恋太郎のお眉チョコレート添えビビーン!!コーラ

〇羽香里のウェディングホイップ付き夢のピーチジュース

〇唐音のあま～いマンゴー入りツンデレオレンジ

〇静のうさ耳ぴょこっとぶどうジュース

〇芽衣の忠犬グミ添えおもてなしアールグレイティー

〇知与のおさげがゆれる委員長ココア

〇ナディーのアメーリカ☆ゼリーサイダー

飲みきれない人にはこちらもご用意！

〇君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～

・ドリンクチケット（店内・テラス利用）：864円（税込）

・ドリンクチケット（テイクアウト）：880円（税込）

◆【店内・テラス利用】か【テイクアウト】かお選びください。ご購入後に交換は出来かねますのでご注意ください。

・コラボ期間の間、チケット1枚につき、コラボドリンク1杯と交換できます。

・コラボ特典は、ドリンクチケット購入時にお渡しいたします。

・本券は「キュアメイドカフェ」でのみご利用いただけます。

※払い戻し、現金への引換え、釣銭のお返しはできません。

※チケット裏面に発行印がないもの、交換期間が過ぎたものは無効です。

※混雑具合により整理券制となった場合、整理券がないとドリンクチケットとドリンクの交換は出来なくなります。ご了承下さい。

※会期後半は混雑も見込まれますので、お早めにご利用ください。

◆キュアメイドカフェコラボ限定特典

コラボ限定ポストカード（全7種）

コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！

★一会計でコラボメニュー7品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート出来ます！

※サイズ：100mm x 148mm

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

★グッズ購入でも特典をプレゼント！

オノデンビル1F「グランエンタス」にて、『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』シリーズ関連商品を1,500円（税込）ご購入・ご予約ごとに、カフェで配布している《コラボ限定ポストカード》をランダムで1枚お渡しします。コラボカフェと合わせてご利用ください。

※レシートの合算は出来ません。ご了承下さい。

◆エンタス・キュアテラス

エンタス・キュアテラス（オノデンビル4F）

オノデンビル4Fのイートインスペース「エンタス・キュアテラス」では、ドリンクメニューをお楽しみいただけます。

※税率が異なりますので「エンタス・キュアテラス」をご利用の際はお申し付けください。

◆グッズ先行販売情報

コラボカフェ期間中、キュアメイドカフェと同じオノデンビルの1階にある「グランエンタス」にて『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』関連商品を販売いたします。

※カフェ利用無しでもグッズをご購入いただけます。

《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》先行販売商品

先行販売商品

○描き下ろし アクリルスタンド（大） カウガールVer.：各 2,530円（税込）

＜6種 ／ 花園羽香里、院田唐音、好本静、銘戸芽衣、伊院知与、ナディー＞

〇描き下ろし 65mm缶バッジ カウガールVer.：各 605円（税込）

＜6種 ／ 花園羽香里、院田唐音、好本静、銘戸芽衣、伊院知与、ナディー＞

〇描き下ろし 屋外対応ステッカー カウガールVer.：各 770円（税込）

＜6種 ／ 花園羽香里、院田唐音、好本静、銘戸芽衣、伊院知与、ナディー＞

〇描き下ろし ミニステッカーセット カウガールVer.：各 770円（税込）

＜6種 ／ 花園羽香里、院田唐音、好本静、銘戸芽衣、伊院知与、ナディー＞

〇描き下ろし 6人のカウガール ニュースペーパーバッグ：3,960円（税込）

〇恋太郎 愛の演説 Tシャツ：3,300円（税込）

［発売元：株式会社コスパ／ブランド：二次元コスパ］

◆グッズ販売所情報

《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》グッズ販売所

コラボカフェの《グッズ販売所》が、キュアメイドカフェと同じ「オノデンビル」の1Fにある「グランエンタス」にオープン！描き下ろしイラストを使用した新グッズの先行販売を行います。

さらに、コラボカフェ終了後の7月25日（土）からはジーストア大阪を皮切りに全国4か所のジーストアを巡回！

コラボカフェに来られなかった方も描き下ろしイラスト商品をいち早く手に入れられるチャンスに、ぜひお越しください！

・開催期間／場所

7月4日（土）～7月20日（月・祝）：グランエンタス（秋葉原 オノデンビル1F）

7月25日（土）～8月2日（日）：ジーストア大阪

8月8日（土）～8月16日（日）：ジーストア名古屋

8月22日（土）～8月30日（日）：ジーストア仙台

9月5日（土）～9月13日（日）：ジーストア小倉



・《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》 グッズ販売所情報

┗ https://www.cospa.com/special/hyakkano/(https://www.cospa.com/special/hyakkano/?utm_id=nzfgojry&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260704hyakkano&utm_content=goods)

◆関連ページURL

・《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》コラボカフェ情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/hyakkano2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/hyakkano2026/?utm_id=14fqahnq&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260704hyakkano)

・《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》 グッズ販売所情報

┗ https://www.cospa.com/special/hyakkano/(https://www.cospa.com/special/hyakkano/?utm_id=nzfgojry&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260704hyakkano&utm_content=goods)

・GEE!STORE公式YouTube／《君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ～アメーリカなコラボカフェ!?～》 CM

┗ https://youtu.be/JtCa83kEZGk(https://youtu.be/JtCa83kEZGk?utm_id=7l2007tt&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260704hyakkano&utm_content=cm)

◆権利表記

(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

◆注意事項

※コラボ限定特典は全て無くなり次第終了です。

※メニューの画像はイメージです、実際の商品とは異なる場合がございます。

※メニューは日ごとに数量限定となります。売り切れ次第終了となります。

※コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になることがあります。

※当日は混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

また、ご来店のお時間により入店をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

※お待ちの状況によって整理券配布等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

◆キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）公式SNS

・公式X：@curemaidcafe

┗ https://x.com/curemaidcafe

・公式Instagram：@curemaidcafe_official

┗ https://www.instagram.com/curemaidcafe_official/

◆店舗情報

・キュアメイドカフェ店舗情報

┗ https://www.curemaid.jp/information/(https://www.curemaid.jp/information/?utm_id=d2hx21fs&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260704hyakkano&utm_content=infomation)

「キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）」とは

2001年創業 日本で初めてのメイドカフェとして、近隣のオフィスで働く方など沢山のお客様に落ち着いた雰囲気の店内で癒しのひと時をお楽しみいただいております。2020年には秋葉原駅から徒歩3分のオノデンビルへ移転し、観光でいらした国内外の方々にもご利用いただいております。

ドリンクメニューでは、キュアメイドカフェオリジナルブレンドの紅茶やハーブティーなどもご提供してしております。特に紅茶は茶葉や淹れ方にもこだわっており、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定いただいています。フードメニューには、創業当初より人気の石川県名物のカレールーを使用したチャンピオンカツカレーやオムライスなどがならびます。

また、キュアメイドカフェは様々なアニメやゲーム作品に登場した“モデル地”としてファンの皆様にも親しまれています。

創業当初よりアニメやゲーム作品とのコラボカフェも多数開催しております。最新のコラボカフェ情報はキュアメイドカフェ公式サイト（https://www.curemaid.jp/）よりご確認いただけます。