株式会社明治屋(本社：東京都中央区、代表取締役社長：磯野 太市郎)は、2026年9月1日(火)より、イタリアのカッフォ・グループが所有するブランド「チンザノ」の取扱いを開始いたします。

1757年の創業以来、世界中で親しまれてきた「チンザノ」の導入により、ワイン商品群のバリエーションを拡げ、多様化するユーザーニーズにお応えし、お客様に新たな飲用シーンと選択肢を提供してまいります。





イタリア名門ブランド「チンザノ」





【チンザノについて】

チンザノは、1757年にカルロ・ステファノとジョヴァンニ・ジャコモの兄弟によってトリノに設立された、イタリアを代表するスパークリングワインとベルモットの名門ブランドです。260年以上にわたり培われた技術と経験に基づく品質へのこだわりを受け継ぎながら、世界各国で親しまれています。華やかな祝いの席から日常のひとときまで、幅広いシーンを彩るブランドとして支持されています。





【チンザノ スパークリングワイン】

すこし甘めからきりっとドライまで、幅広いシーンにマッチする味わいで日常を華やかに彩ります。





スパークリングワイン





【チンザノ ベルモット】

厳選したハーブとスパイスを秘伝のレシピでブレンド。そのままはもちろんカクテルのベースとしてもお使いいただけます。





ベルモット





【商品概要】

1. チンザノ アスティ・スプマンテ 750ML

商品コード ： 853263

JAN ： 4902701532636

容量 ： 750ML

入数 ： 6

希望小売価格： オープン





2. チンザノ プロセッコ 750ML

商品コード ： 853517

JAN ： 4902701535170

容量 ： 750ML

入数 ： 6

希望小売価格： オープン





3. チンザノ ピノ・シャルドネ 750ML

商品コード ： 853266

JAN ： 4902701532667

容量 ： 750ML

入数 ： 6

希望小売価格： オープン





4. チンザノ ベルモット エクストラドライ 750ML

商品コード ： 853255

JAN ： 4902701532551

容量 ： 750ML

入数 ： 12

希望小売価格： オープン





5. チンザノ ベルモット エクストラドライ 1L

商品コード ： 853254

JAN ： 4902701532544

容量 ： 1000ML

入数 ： 12

希望小売価格： オープン





6. チンザノ ベルモット ロッソ 750ML

商品コード ： 853257

JAN ： 4902701532575

容量 ： 750ML

入数 ： 12

希望小売価格： オープン





7. チンザノ ベルモット ロッソ 1L

商品コード ： 853256

JAN ： 4902701532568

容量 ： 1000ML

入数 ： 12

希望小売価格： オープン









【カッフォ・グループについて】

1915年創業のカッフォ・グループは、イタリアを代表する酒類メーカーの一つです。イタリアの薬草系リキュール「アマーロ」のリーディングブランド「ヴェッキオ・アマーロ・デル・カポ」をはじめ、多彩なブランドを展開しています。2025年には、歴史あるブランド「チンザノ」を取得し、商品カテゴリーの拡充を図るとともに、国際市場での事業展開を拡大しています。









【株式会社明治屋について】

1885年に横浜で創業した明治屋は、ジャム等の自社ブランド品や洋酒、パスタ等の直輸入品をはじめ、上質な品々を国内のみならず世界中から取り揃えています。「明治屋ストアー」は、明治屋の顔として、お客様から愛され信頼されるプレミアムスーパーを中心に、現在、全国に35店舗を展開しています。創業以来の経営理念である「いつも いちばん いいものを」をモットーに、その時代の変化に応じて、お客様の期待以上の商品・サービスを提供し続けていきます。