【最大3,091円おトク！】梅雨のジメジメ気分を吹き飛ばす！ ピザハットの「肉の日」が大好評につき、今月も3日間開催に！肉ピザをがっつり食べて、夏本番前にパワーチャージ！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」が毎月28日・29日の2日間限定でお届けしている「肉の日」ですが、なんと大好評にお応えして、前月に続いて6月も3日間の開催に！

「肉の日」は、お肉好きにはたまらない大人気のお肉ピザがおトクに楽しめる月に一度のビッグイベント。お持ち帰りはもちろん、配達でも超おトクにピザが楽しめるので、ホームパーティやスポーツ観戦にもぴったりです！

今回も「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」と「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」が、それぞれお持ち帰り1,129円～、配達でも1,929円～。「直火焼 テリマヨチキン＆特うまプルコギの2枚セット」なら、お持ち帰りで3,091円OFF！

本格的な暑さがやってくる7月の前に、肉ピザでパワーをチャージしましょう！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【大好評】最大3,091円OFFの「肉の日」が6月も3日間開催になってやってきた！

２.【肉！肉！肉！】ピザハットの肉系ハーフ＆ハーフピザが1,129円で食べられる大チャンス！

３.【最大3,091円OFF】ピザハットで大人気の肉ピザ2枚がセットで超おトクに食べられる！

１.【大好評】最大3,091円OFFの「肉の日」が6月も3日間開催になってやってきた！

ピザハットで毎月開催している「肉の日」が3日間開催になって、6月も登場！前回ご好評をいただいたことを受け、なんと今月も3日間開催いたします！食べ応え抜群のピザハットの大人気「肉ピザ」が食べられる最高のラインナップをご用意しました。

1つ目は、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」。香ばしい直火焼チキンと定番ペパロニが一度に楽しめる贅沢な一枚が最大47.8%OFFとなり、お持ち帰り1,129円、配達1,929円に！

2つ目は、「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」。甘辛い味わいがクセになるプルコギとペパロニの組み合わせが最大52.6%OFFとなり、お持ち帰り1,129円、配達1,929円と、ついに50%OFF超の大盤振る舞い！

3つ目は、「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」。お肉ピザが大好きで、がっつり食べたいという方にぴったりなこのセットは最大51.3%OFF！こちらも50%OFF超の大特価で、お持ち帰り2,929円、配達3,939円と驚きの価格！お持ち帰りならなんと3,091円もおトクにお召し上がりいただけます！

肉の日でパワーをチャージして、夏本番を乗り越えましょう！

２.【肉！肉！肉！】ピザハットの肉系ハーフ＆ハーフピザが1,129円で食べられる大チャンス！

【最大48.8%OFF】香ばしい直火焼チキンとペパロニの組み合わせが『1,076円OFF』に！

■商品名：

直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

※別添：きざみ海苔

■商品価格：

お持ち帰り：2,205円→1,129円（1,076円おトク！）

配達：2,205円 → 1,929円（279円おトク！）

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年6月28日（日）～30日（火）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi(https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi)

【最大52.7%OFF】甘辛プルコギと定番ペパロニを味わえるピザが『1,256円OFF』に！

■商品名：

新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

※別添：旨辛コチュジャンソース

■商品価格：

お持ち帰り：2,385円→1,129円（1,256円おトク！）

配達：2,385円 → 1,929円（456円おトク！）

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年6月28日（日）～30日（火）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi(https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi)

３.【最大3,091円OFF】ピザハットで大人気の肉ピザ2枚がセットで超おトクに食べられる！

■商品名：

肉の日 2枚セット

■セット内容：

直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギ

※別添：きざみ海苔、旨辛コチュジャンソース

■商品価格：

お持ち帰り：6,020円→2,929円（3,091円おトク！）

配達：6,020円 → 3,939円（2,081円おトク！）

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年6月28日（日）～30日（火）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi(https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi)

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign==20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign==20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260628_nikunohi&utm_id=20260628_nikunohi)