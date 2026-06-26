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「第35回 日本文具大賞2026」にて『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』がトレンド部門優秀賞を受賞！
〜ピンセットとはさみがひとつになった2in1ツール〜
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、2026年2月に発売した、誕生から15周年を迎えたスティック型携帯はさみ「スティッキール」シリーズの新商品『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』がRX Japan株式会社主催の「第35回 日本文具大賞2026」において、トレンド部門の優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。
「第35回 日本文具大賞2026」結果発表：
https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot/award/winning-products.html
『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』は、「ピンセット」と「はさみ」の機能をひとつにした新発想の2in1ツールです。シリーズ累計出荷数1,200万本を突破した「スティッキール」シリーズの新商品として発売し、その独自性や現代のニーズを捉えたアイデアが評価され、今回の受賞に至りました。
【 受賞商品『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』とは 】
■「つまむ」と「切る」がコレひとつ
刃先がピンセット形状になっており、「ピンセット」と「はさみ」が一つになっているため、持ち替えることなくスムーズに作業ができます。本体はスライド式でキャップレス仕様。片手でも簡単に出し入れができ、使いたい時にすぐ使えます。コンパクトなサイズ感で、ペンケースやポーチにもすっきり収納可能。日常使いから細かな作業まで、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。
■「貼る」まできれいに！シール帳づくりや交換会に
刃先はピンセット形状、下部ははさみ形状の一体構造により、「つまむ」「切る」の作業をこれ一本で完結。
指で触れると指紋や汚れがつきやすいステッカーやシールも、ピンセット部分を使えばきれいに剥がすことができます。コラージュやデコレーションなどの装飾やシール帳づくりなど、繊細な作業におすすめのアイテムです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/137839/137839_web_1.png
【 「日本文具大賞」とは 】
その年に発表された数多くの文具の中から「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門ごとに優秀賞3製品を選定し、その中からグランプリを決定する文具業界を代表するアワードです。
一年間で最も優れた注目の文具製品を一度に知ることができる場として、毎年、業界関係者やバイヤー、多くのプレス・メディアから高い注目を集めています。
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
「第35回 日本文具大賞」結果発表
https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot/award/winning-products.html
「スティッキールはさみ ツマムノ」商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251105051920/
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、2026年2月に発売した、誕生から15周年を迎えたスティック型携帯はさみ「スティッキール」シリーズの新商品『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』がRX Japan株式会社主催の「第35回 日本文具大賞2026」において、トレンド部門の優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。
https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot/award/winning-products.html
商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251105051920/
『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』は、「ピンセット」と「はさみ」の機能をひとつにした新発想の2in1ツールです。シリーズ累計出荷数1,200万本を突破した「スティッキール」シリーズの新商品として発売し、その独自性や現代のニーズを捉えたアイデアが評価され、今回の受賞に至りました。
【 受賞商品『スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）』とは 】
■「つまむ」と「切る」がコレひとつ
刃先がピンセット形状になっており、「ピンセット」と「はさみ」が一つになっているため、持ち替えることなくスムーズに作業ができます。本体はスライド式でキャップレス仕様。片手でも簡単に出し入れができ、使いたい時にすぐ使えます。コンパクトなサイズ感で、ペンケースやポーチにもすっきり収納可能。日常使いから細かな作業まで、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。
■「貼る」まできれいに！シール帳づくりや交換会に
刃先はピンセット形状、下部ははさみ形状の一体構造により、「つまむ」「切る」の作業をこれ一本で完結。
指で触れると指紋や汚れがつきやすいステッカーやシールも、ピンセット部分を使えばきれいに剥がすことができます。コラージュやデコレーションなどの装飾やシール帳づくりなど、繊細な作業におすすめのアイテムです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/137839/137839_web_1.png
【 「日本文具大賞」とは 】
その年に発表された数多くの文具の中から「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門ごとに優秀賞3製品を選定し、その中からグランプリを決定する文具業界を代表するアワードです。
一年間で最も優れた注目の文具製品を一度に知ることができる場として、毎年、業界関係者やバイヤー、多くのプレス・メディアから高い注目を集めています。
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
「第35回 日本文具大賞」結果発表
https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot/award/winning-products.html
「スティッキールはさみ ツマムノ」商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251105051920/