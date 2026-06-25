水分・塩分の補給だけでは防げない？！「熱中症対策に“血管を守る”」新常識　ハッサク成分「オーラプテン」で熱中症対策東洋大学が世界初の発見！

加藤教授は、従来の対症的な対応療法（水分や塩分の摂取）では熱中症を完全には防ぎきれないという問題意識を持ち、研究をスタートしました。そこで着目したのが、暑熱ストレスによる血管細胞のダメージ。血管は体内の水分やイオン、栄養素などを全身へ運ぶ重要な役割を担っていますが、暑熱ストレスにより血管細胞が傷つき、その機能が低下する恐れがあります。熱中症対策として水分や塩分の補給は欠かせません。しかし、血管そのものが傷んでいる状態では、補給した水分やイオンを十分に体内へ届けることができません。こうしたことから、血管を暑さから守り、丈夫にすることで熱中症を予防できないかと考えました。