ノルウェージャンクルーズライン クルーズ代金50％オフキャンペーン開催！ ハワイ・アラスカ・地中海をはじめ世界各地の人気クルーズがお得に 期間限定7月6日までの予約が対象
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、ノルウェージャンクルーズラインが実施する「クルーズ代金50％オフキャンペーン」の対象商品の販売を開始いたしました。
本キャンペーンは2026年7月6日までの期間限定で、販売中のドル建てクルーズのみコースを対象にクルーズ代金が50％オフとなります。対象はハワイ、アラスカ、地中海、北欧、エーゲ海、カリブ海など世界各地の人気クルーズで、直近出発コースから2027年以降のコースまで幅広くご予約いただけます。
■クルーズ代金50％オフキャンペーン
対象は販売中のドル建てクルーズのみコースです。弊社ホームページでは、対象コースの料金をすでに50％割引後の価格で表示しております。
また、同室3～4名様目が一部無料となるコースもあり、ご家族やグループ旅行にもおすすめです。
さらに、ノルウェージャンクルーズラインの人気特典「フリーアットシー」を利用できるコースもございます。
【フリーアットシー特典（一例）】
・寄港地観光クレジット
・Wi-Fiパッケージ
・ドリンクパッケージ
・スペシャリティレストラン（有料ダイニング）
※適用条件があります。詳細は商品ページをご確認ください。
■世界各地の人気クルーズが対象
本キャンペーンは、ハワイ、アラスカ、地中海、北欧、エーゲ海、カリブ海など、ノルウェージャンクルーズラインが運航する世界各地の人気航路が対象となります。オワフ島、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島の4島を巡るハワイクルーズやビーチリゾートを満喫するカリブ海クルーズ、雄大な氷河や大自然を楽しむアラスカクルーズ、歴史と文化に触れる地中海・エーゲ海クルーズなど、多彩なラインナップをお得にご予約いただけます。
■おすすめ対象コース
【ハワイ】プライド・オブ・アメリカで航く ハワイ4島周遊クルーズ 7泊8日
出発日：2026年7月4日・11日・18日・25日、8月1日・8日・15日・22日・29日、9月5日・12日・19日・26日 他
旅行代金：内側客室1,198ドル～
ホノルル発着でハワイ4島を巡る人気クルーズです。夜間に船で移動するため、効率よく各島の魅力をお楽しみいただけます。
https://www.best1cruise.com/B/NCL/CO__NCL_NCLPR_7N_HNL_106170.html
【アラスカ】ノルウェージャンブリスで航く アラスカ氷河クルーズ 7泊8日
出発日：2026年7月11日・18日・25日、8月1日・8日・15日・22日・29日、9月5日 他
旅行代金：内側客室558ドル～
シアトル発着でアラスカの壮大な氷河や大自然を巡る人気コースです。世界有数の絶景クルーズとして高い人気を誇ります。
https://www.best1cruise.com/B/NCL/CO__NCL_NCLBL_7N_SEA_88348.html
【地中海】ノルウェージャンエピックで航く 地中海クルーズ 7泊8日
出発日：2026年7月12日・26日、8月9日、10月4日・18日 他
旅行代金：内側客室528ドル～
スペイン、フランス、イタリアを巡る王道の地中海クルーズです。ヨーロッパを代表する人気観光地を効率よく巡ることができます。
https://www.best1cruise.com/B/NCL/CO__NCL_NCLEP_7N_BCN_106093.html
本キャンペーンは2026年7月6日までの期間限定で、販売中のドル建てクルーズのみコースを対象にクルーズ代金が50％オフとなります。対象はハワイ、アラスカ、地中海、北欧、エーゲ海、カリブ海など世界各地の人気クルーズで、直近出発コースから2027年以降のコースまで幅広くご予約いただけます。
■クルーズ代金50％オフキャンペーン
対象は販売中のドル建てクルーズのみコースです。弊社ホームページでは、対象コースの料金をすでに50％割引後の価格で表示しております。
また、同室3～4名様目が一部無料となるコースもあり、ご家族やグループ旅行にもおすすめです。
さらに、ノルウェージャンクルーズラインの人気特典「フリーアットシー」を利用できるコースもございます。
【フリーアットシー特典（一例）】
・寄港地観光クレジット
・Wi-Fiパッケージ
・ドリンクパッケージ
・スペシャリティレストラン（有料ダイニング）
※適用条件があります。詳細は商品ページをご確認ください。
■世界各地の人気クルーズが対象
本キャンペーンは、ハワイ、アラスカ、地中海、北欧、エーゲ海、カリブ海など、ノルウェージャンクルーズラインが運航する世界各地の人気航路が対象となります。オワフ島、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島の4島を巡るハワイクルーズやビーチリゾートを満喫するカリブ海クルーズ、雄大な氷河や大自然を楽しむアラスカクルーズ、歴史と文化に触れる地中海・エーゲ海クルーズなど、多彩なラインナップをお得にご予約いただけます。
■おすすめ対象コース
【ハワイ】プライド・オブ・アメリカで航く ハワイ4島周遊クルーズ 7泊8日
出発日：2026年7月4日・11日・18日・25日、8月1日・8日・15日・22日・29日、9月5日・12日・19日・26日 他
旅行代金：内側客室1,198ドル～
ホノルル発着でハワイ4島を巡る人気クルーズです。夜間に船で移動するため、効率よく各島の魅力をお楽しみいただけます。
https://www.best1cruise.com/B/NCL/CO__NCL_NCLPR_7N_HNL_106170.html
【アラスカ】ノルウェージャンブリスで航く アラスカ氷河クルーズ 7泊8日
出発日：2026年7月11日・18日・25日、8月1日・8日・15日・22日・29日、9月5日 他
旅行代金：内側客室558ドル～
シアトル発着でアラスカの壮大な氷河や大自然を巡る人気コースです。世界有数の絶景クルーズとして高い人気を誇ります。
https://www.best1cruise.com/B/NCL/CO__NCL_NCLBL_7N_SEA_88348.html
【地中海】ノルウェージャンエピックで航く 地中海クルーズ 7泊8日
出発日：2026年7月12日・26日、8月9日、10月4日・18日 他
旅行代金：内側客室528ドル～
スペイン、フランス、イタリアを巡る王道の地中海クルーズです。ヨーロッパを代表する人気観光地を効率よく巡ることができます。
https://www.best1cruise.com/B/NCL/CO__NCL_NCLEP_7N_BCN_106093.html