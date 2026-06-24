ノーベル賞受賞者、世界的アクセラレーター、宇宙・AI・再生医療分野の第一人者らが大阪に集結！10月開催「Global Startup EXPO 2026（GSE2026）」の登壇者が続々決定！

公益財団法人大阪産業局

https://global-startup-expo.com



Global Startup EXPO 2026 実行委員会は、世界を代表するディープテックの国際イベント「Global Startup EXPO 2026（GSE2026）」を、2026年10月5日（月）～7日（水）の3日間、大阪うめきた・中之島クロスにて開催します。

このたび、セッションの一部登壇者を発表するとともに、スタートアップのブース出展受付およびピッチコンテストへの出場受付を開始しました。あわせて、GSE2026の前後で開催されるサイドイベントの登録についても募集しています。

Global Startup EXPO 2026（GSE2026）について

Global Startup EXPO 2026は、大阪から世界へ、ディープテックスタートアップの成長と海外展開を後押しする国際イベントです。

バイオ・ヘルスケア、AI・先端ロボット、フュージョンエネルギー、量子、半導体・通信、宇宙を主なテーマに、国内外のスタートアップ、投資家、事業会社、研究機関、支援機関等が集い、技術シーズの社会実装やグローバル市場への展開に向けた交流・連携の創出をめざします。

Global Startup EXPO 2026（GSE2026）開催概要

開催日：2026年10月5日（月）～10月7日（水）

会場：うめきたエリアをメイン会場に、中之島クロスのほか

京都、兵庫エリアなどでサイドイベントを開催

主催：大阪府

公式ホームページ： https://global-startup-expo.com

■登壇者情報 ※50音順

以下の方々がセッションの登壇者に決定しました。

今後も公式ホームページにて、国内外から集まる著名な登壇者を順次公開予定です。

- Caroline Winnett 氏Berkeley SkyDeck Executive Director／アクセラレーター- Christine Tsai 氏500 Global Founding Partner and CEO／ベンチャーキャピタル- 坂口 志文 氏レグセル株式会社 CTO／ノーベル生理学・医学賞受賞者- 澤 芳樹 氏クオリプス株式会社 CTO／再生医療分野- 田中 邦裕 氏さくらインターネット株式会社 CEO／AI・半導体分野- 山崎 直子 氏内閣府宇宙政策委員会委員／宇宙分野- 吉野 彰 氏株式会社旭化成 名誉フェロー／ノーベル化学賞受賞者

■募集情報

ブース出展、ピッチコンテスト、サイドイベント登録、一般参加事前登録の受付を開始しました。いずれもGSE2026公式ホームページにて受付中です。

https://global-startup-expo.com

1．ブース出展

対象：GSE2026がテーマに掲げる6分野（バイオ・ヘルスケア、AI・先端ロボット、フュージョンエネルギー、量子、半導体・通信、宇宙）を中心に事業を展開し、展示可能なサービス・プロダクトを備え、海外進出をめざすディープテックスタートアップ。

募集期間：2026年6月17日（水）～7月17日（金）

2．ピッチコンテスト出場

対象：GSE2026がテーマに掲げる6分野を中心にプロダクトやサービスを持ち、グローバルなビジネス活動をめざすシード期からミドル期のディープテックスタートアップ。

募集期間：2026年6月24日（水）～7月17日（金）

※事前選考を経て、当日のファイナルには15社程度が登壇予定です。

3．GSE2026関連サイドイベント

GSE2026の開催にあわせ、京阪神の自治体、支援機関、大学、企業等が実施するサイドイベントの登録も募集しています。

対象：GSE2026の趣旨に呼応し、スタートアップの創出や成長支援に資するイベント。（GSE2026開催の前後1週間を中心に実施され、事前プロモーションや事後フォローアップを目的としたイベントも対象）

募集期間：2026年6月17日（水）～9月25日（金）

4．一般参加の事前登録

GSE2026では、一般参加の事前登録も公式ホームページにて受付中です。

事前登録いただいた方には、登壇者やイベント詳細などの最新情報をメールでお届けします。

【お問い合わせ先】

大阪府 商工労働部 成長産業振興室国際ビジネス・スタートアップ支援課 スタートアップ支援グループ

代表電話番号 06-6941-0351

メールアドレス kokusai-startup@gbox.pref.osaka.lg.jp