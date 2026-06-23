株式会社東京経営サポーター(本社：東京都多摩市、代表取締役：内木 盛人)は、デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)の第1次公募において、44件の採択支援実績を達成しました。これは全国採択件数891件のうち約4.9％にあたります。





デジタル化・AI導入補助金は、中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金です。ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があり、近年は多くのITベンダーが営業提案の一環として補助金活用を進めています。





当社では、これまで培ってきた補助金申請のノウハウを活かし、ITベンダーとの連携による申請支援を行っています。デジタル化・AI導入補助金(旧：IT導入補助金)での採択件数は、10年間で累計2,900社を超えており、豊富な支援実績を有しています。





今回の採択結果を受け、今後もITベンダーとの連携を強化し、中小企業等の円滑な補助金活用とデジタル化・DX推進を支援してまいりますので、当社支援にご興味いただけましたらお気軽にご相談ください。





デジタル化・AI導入補助金





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https://www.tokyo-kst.jp/service112.html









【会社情報】

会社名 ： 株式会社東京経営サポーター

本社所在地： 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル901

代表取締役： 内木 盛人(中小企業診断士)

事業内容 ： 経営コンサルティング

支援体制 ： 社員8名 / 中小企業診断士6名

HP ： https://www.tokyo-kst.jp/





会社概要





東京経営サポーターは、補助金採択3,300社以上、設立12年の組織力と専門性をベースに、事業計画書作成や補助金申請を支援しています。

お問い合わせフォーム： https://www.tokyo-kst.jp/contact.html









【その他運営サービス】

経営サポーターズ ： https://k-supporterz.jp/

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