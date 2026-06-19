公益財団法人稲盛財団(理事長 金澤しのぶ)は第41回(2026)京都賞の受賞者を以下の3名に決定しました。京都賞は、科学や文明の発展、また人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した方々を讃える国際賞です。

授賞式は2026年11月10日、国立京都国際会館で行われ、受賞者にはそれぞれディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円が贈られます。





第41回(2026)京都賞受賞者の3名





■先端技術部門 授賞対象分野：エレクトロニクス

宮坂 力／化学者

桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 特任教授

早稲田大学 特命教授





【次世代太陽光発電技術「ペロブスカイト太陽電池」の創成】

新概念のペロブスカイト太陽電池を世界に先駆けて提唱し、軽量・柔軟という、従来の常識を覆す次世代電源のあり方を提示した。鉛の含有による環境負荷の軽減や動作寿命の改善などの課題解決への取り組みも主導しており、今後の世界のエネルギー問題の解決に向けて大きな影響を与え続けている。









■基礎科学部門 授賞対象分野：生物科学(進化・行動・生態・環境)

ファルーク・アザム／海洋微生物学者

カリフォルニア大学サンディエゴ校 スクリップス海洋研究所 名誉教授





【海洋生態系の炭素循環における「微生物ループ」の役割の解明】

海洋の食物網において従来失われるとされてきた溶存有機炭素が、細菌や原生生物を介して食物網へ回帰することを示し、「微生物ループ」概念を提唱した。さらに微生物が炭素などの地球規模の物質循環に果たす役割を解明し、海洋生態学および生物地球化学に決定的変革をもたらした。









■思想・芸術部門 授賞対象分野：音楽

ローリー・アンダーソン／マルチメディア・アーティスト





【電子メディアを駆使し、実験的でポップなサウンドと声、身体を融合した独自のアートを追求するマルチメディア・アーティスト】

斬新なアイデアとユーモアをもってテクノロジーを駆使しながら、音楽、美術、映像などの領域を横断する活動を展開し、語る声、身体、電子メディアが一体となって提示される実験的かつポップな独自のマルチメディア・パフォーマンスの表現を確立した。









■稲盛財団・京都賞公式ウェブサイトおよびSNSアカウント

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