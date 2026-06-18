株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、スマートフォン向けゴルフゲーム『みんゴル』が2026年7月4日（土）でサービス開始から9周年を迎えることをお知らせいたします。 9周年を迎えるにあたり、女子プロゴルファーの吉田鈴選手（以下、吉田鈴プロ）を『みんゴル』9周年公式アンバサダーに迎え、2026年6月18日（木）より、9周年記念キャンペーンおよびイベントを開催いたします。 9周年記念キャンペーン期間中、『みんゴル』内のホーム画面およびイベントに吉田鈴プロが登場いたします。 さらに、吉田鈴プロが試合で着用している『PEARLY GATES（パーリーゲイツ）』のウェアや『Callaway（キャロウェイ）』 のロゴ入りサンバイザーなどのコラボウェアが入手可能なイベントをはじめ、『みんゴル』公式Xでは豪華賞品が抽選であたるプレゼントキャンペーンも開催いたします。 ぜひ、この機会に『みんゴル』をお楽しみください。

吉田鈴プロが『みんゴル』9周年公式アンバサダーに！

『みんゴル』公式サイトでは、『みんゴル』9周年公式アンバサダーに就任した吉田鈴プロのインタビュー動画を公開いたしました。 吉田鈴プロは9周年記念キャンペーン中、『みんゴル』内のホーム画面をはじめイベントに登場するほか、『みんゴル』公式X（@mingol_app）にてサイン入りグッズが抽選であたるプレゼントキャンペーンも予定しています。 ぜひ、吉田鈴プロといっしょに、『みんゴル』9周年キャンペーン、イベントをお楽しみください。 吉田鈴プロのインタビューはこちら

吉田鈴プロも着用する『PEARLY GATES』、『Callaway』とのコラボウェアが登場！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=3sw4zEVmQXA

9周年公式アンバサダーである吉田鈴プロも着用する、『PEARLY GATES』、『Callaway』とのコラボウェアが登場します。 今回登場するコラボウェアのうち、株式会社TSIが展開する『パーリーゲイツ』のウェアは、7月末に発売される新作アイテムをモチーフとしており、ゴルフ場をはじめ日常で着用できるお気に入りのコーディネートを『みんゴル』でもお楽しみいただけます。

コラボ記念プレゼントキャンペーン開催！

『PEARLY GATES』公式オンラインストア「mix.tokyo」では、コラボを記念したプレゼントキャンペーンを実施いたします。 mix.tokyo MEMBERS会員様を対象に、抽選で50名様に、『みんゴル』に登場する吉田鈴プロのアバターをモチーフにしたオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。 開催期間：2026年6月18日（木）～6月28日（日） 詳細はこちら

「PEARLY GATES」のウェアや「Callaway」ロゴ入りサンバイザーが登場！ 毎日「10回プレイ」が1回無料！期間最大600回分！「9周年PRプレゼントガチャ」開催！

https://www.pearlygates.net/news/information/5579/index.html

9周年の感謝の気持ちを込めて、ウェアガチャの10回プレイが毎日1回無料でプレイができる「9周年PRプレゼントガチャ」を開催いたします。今回の特別なガチャには、新作ウェアとして『PEARLY GATES』、『Callaway』のコラボウェアが登場し、新作ウェアをはじめ登場するウェアは全てプラチナランク（PR）出現確率が100％となります。 さらに、対象の回数をプレイすると、確定で新作ウェア（コラボウェア）を入手することができます。

▼「9周年PRプレゼントガチャ」注目ポイント！ • 毎日1回、「10回プレイ」が無料！ • 『PEARLY GATES』、『Callaway』のコラボウェアが新作ウェアとして登場！ • 出現ウェアは全てプラチナランク（PR）！ • プレイ回数に応じて、新作ウェア（コラボウェア）が必ず入手可能！ 開催期間：2026年6月18日（木）12:00 ～ 2026年8月17日（月）3:59

「9周年記念ULTRAみんゴルフェス 第1弾」開催！ 様々な場面に対応できる強力なスキルを複数持つ「プラズマショットギア」新登場!

9周年を記念し、6月から8月にかけて魅力あふれるアイテムが登場する様々な「ガチャ」を開催いたします。その第1弾となる、「9周年記念ULTRAみんゴルフェス」は、プラチナランク（PR）出現率が100％！ 様々な場面に対応できる強力なスキルを複数持つ「プラズマショットギア」が登場いたします。 ウェアガチャにも複数スキルを搭載した新作ウェアが登場。さらに「10回プレイ」2・4・6・8セット目で新作ウェアが確定となります。ぜひ、ご参加ください！ 開催期間：2026年6月18日（月）メンテナンス終了後 ～ 2026年7月1日（水）11：59

吉田鈴プロ プロフィール

姉の吉田優利の影響で6歳からゴルフを始め、アマチュア時代から国内外で活躍。2021年「日本女子アマチュア選手権」4位、2022年「オーガスタ・ナショナル女子アマチュア」では日本勢唯一の予選通過を果たし20位に入った。2024年にJLPGAプロテスト合格（97期）しプロ転向。2025年シーズンは夏場の試合で苦戦したものの、ルーキーながら年間シード獲得まであと一歩となるメルセデス・ランキング51位でシーズンを終えた。その悔しさを糧に挑む2026年シーズンは、安定したショットを武器に「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で優勝争いに名を連ね5位タイ、「ブリヂストンレディスオープン」では首位と1打差の単独2位に入るなど、ツアー初優勝への期待が高まっている。ファンからの支持も厚く、今後の活躍が注目される若手プロゴルファー。

「PEARLY GATES」について

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/rin____tnk/

株式会社TSIが展開する「PEARLY GATES」は、“もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう”をコンセプトに展開されているゴルフウェアブランドです。機能性とファッション性を兼ね備えたスタイルで、多くのゴルファーから支持を集めており、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。

「Callaway」について

https://www.pearlygates.net/

「Callaway」は、世界的に展開するゴルフギアおよびアパレルブランドであり、革新的な技術と高い品質で多くのプロゴルファーおよびゴルフファンから支持を得ています。クラブやボールをはじめとする製品開発において常に進化を続け、ゴルフの楽しさと可能性を広げています。

スマートフォン向けゴルフゲーム『みんゴル』とは

https://www.callawaygolf.jp/

『みんゴル』は、「プレイステーション」を代表する作品のひとつ「みんなのGOLF」シリーズの“誰でも簡単にゴルフゲームを楽しめる”というコンセプトを、スマートフォンの特性や、プレイスタイルに合わせて最適化し、誰もが、いつでもどこでも、爽快ショットで手軽にゴルフゲームをお楽しみいただけます。 自分好みにキャラクターをカスタマイズして育成し、世界各地の名所をモチーフにした様々なオリジナルコースで、シングルプレイだけでなく、多人数でのオンライン対戦もお楽しみいただけます。

タイトル：みんゴル ジャンル：ゴルフゲーム 対応：iPhone, iPad / Android / Fire タブレット 利用料：基本プレイ無料 （アプリ内課金あり） 配信日： AppStore／GooglePlay：2017年7月4日（火） Amazonアプリストア：2017年11月8日（水） 権利表記： ©Sony Interactive Entertainment Inc. ©Aniplex Inc. Developed by Drecom Co., Ltd. 公式サイト： https://www.mingol.com ダウンロード： 【AppStore】https://itunes.apple.com/jp/app/みんゴルmingol/id1222470333?mt=8 【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forwardworks.mingol 【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B076Z8P8YQ

※ 名称、イベント内容やスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。 ※ 「PlayStation」、「プレイステーション」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。 ※ その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。