株式会社ヒコセブン(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：原島 行雄)は、オリジナルブランド「RAI'S」からダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁高速隊車両(速210)、(速238)、交通機動隊(4交212)の3種を2026年6月10日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始いたしました。





RAI'S 1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁





・1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁高速隊車両 (速210) Limited Edition

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/H7640039





・1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁高速隊車両 (速238) Limited Edition

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/H7640040





・1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁交通機動隊車両 (4交212) Limited Edition

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/H7640041









【「日産 フェアレディ Z nismo (Z34) パトカー」とは】

2016年に警視庁に配備されたフェアレディZ nismo (Z34)のパトカーは3台配備されました。高速隊に2台。交通機動隊に1台配備され、配備当初は2ケタのコールサインとなっておりましたが、2023年頃、警視庁の部隊再編により3ケタのコールサインへ変更されております。









【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

RAI'Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。





2. 実際の仕様を忠実に再現

各種赤灯や、パトカーの装備を1/64スケールで可能な限り再現しております。









【概要】

名称 ： 1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34)

警視庁高速隊車両 (速210) Limited Edition

商品番号： H7640039

JAN ： 4580198724996

販売価格： 4,950円(税込)





名称 ： 1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34)

警視庁高速隊車両 (速238) Limited Edition

商品番号： H7640040

JAN ： 4580198725009

販売価格： 4,950円(税込)





名称 ： 1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34)

警視庁交通機動隊車両 (4交212) Limited Edition

商品番号： H7640041

JAN ： 4580198725016

販売価格： 4,950円(税込)





予約開始日 ： 2026年6月10日

発売予定 ： 2026年8月以降

※正確な発売日が決定次第、公式サイト・

SNSにてお知らせいたします。

サイズ ： 1/64スケール

ボディ素材 ： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ ： (W)119mm x (D)60mm x (H)50mm *透明ケース付

対象年齢 ： 14才以上

仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ： モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

モデルギャラリーHIKO7 URL： https://www.hiko7.com

取扱模型店一覧URL ： https://www.hiko7.co.jp/original3.html





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※日産自動車株式会社商品化許諾申請中

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。









■RAI'Sとは

警察車両をメインとするシリーズで、各県や車両ごとに違う県警文字の書体から、コールサイン、車体内部のナビ画面や無線機といった装備の細部に至るまでモデルカーで出来る限り再現。完全限定生産モデルブランド。

「RAI'S」公式メーカーサイト https://www.hiko7.co.jp









■「モデルギャラリーHIKO7」について

株式会社ヒコセブンが運営している直営店になります。実店舗では自社ブランドのRAI'S,CARNEL,islandsをはじめ、国内外のミニカーメーカーの商品を数多く取り扱っております。

「モデルギャラリーHIKO7」 https://www.hiko7.com









■会社概要

商号 ： 株式会社ヒコセブン

代表者 ： 代表取締役 原島 行雄

所在地 ： 〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

設立 ： 2001年4月2日

事業内容： 模型(ミニチュアカー)の製造及び販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.hiko7.co.jp