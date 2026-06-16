日本で唯一「うなじ矯正(※)」を展開する株式会社ミース(本社：福岡県福岡市)は、2026年4月～5月に当社サロンを訪れた初回顧客を対象とした「うなじの悩み」に関する最新データを2026年6月16日に公開しました。

本集計により、全体の傾向としてはうなじを気になり始めた時期が「最近」と回答した層が最多(150件)となる一方、職業別に見ると医療従事者の31.7％が「10年以上前」から長年悩みを抱え続けていることなどが明らかになりました。

※「うなじ矯正」は株式会社ミースの登録商標です。





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■調査背景と本データの定義

本データは、2026年4月～2026年5月の期間に「うなじ矯正専門店ミース」へ初回来店されたお客様のうち、アンケートにご回答いただいた483名のご意見を集計したものです。一般成人女性への無作為調査ではなく、「うなじに具体的な悩みを持つ層」のリアルなお声を反映しています。









■日常的に髪をアップにする「医療従事者」に多い、うなじの長期的悩み

2026年4～5月に初回来店されたお客様(有効回答483件)のデータを職業別に分析したところ、「医療・福祉」に従事されている方の31.7％が、うなじに対して「10年以上前」から悩みを抱えていたことがわかりました。

お仕事柄、日常的に髪をまとめる機会が多いからこそ、ご自身の後ろ姿に対するコンプレックスが長期間にわたって蓄積されやすいことが推測されます。





アンケート1





■4～5月の初回来店全体では「最近」気になり始めた層が最多の150件

長年の悩みを抱える方がいる一方で、全体の傾向としては、うなじが気になり始めた時期を「最近」と回答した方(150件)が最も多い結果となりました。特に「学生・主婦」層では44.0％、「営業」では36.1％の方が「最近気になり始めた」と回答しています。直近2ヶ月においては、比較的最近になって見た目のお悩みが顕在化した層が多く来店していることが読み取れます。





アンケート2





■「後ろ姿美人」を目指すなら、夏前の今から準備を

10年来の悩みを抱える方も、最近気になり始めた方も、これから夏本番を迎えると、花火大会での浴衣姿や海での水着姿など、さらに髪をアップにする機会が増加します。しかし、過去に他店でうなじの脱毛等の施術を受けた経験がある人のうち、約78％が「効果を実感できていない」と回答したデータもあります(2024年3月～2026年4月に来店した2,131名のアンケート結果)。「毛をなくす」というアプローチだけでは、理想の後ろ姿は実現できません。





うなじ仕上がり





美容師免許を持つプロがデザインして整える当店の「うなじ矯正」で、自信を持ってアップスタイルを楽しめる「後ろ姿美人」を目指す方が増えています。理想のうなじの形を目指すには、準備期間が必要です。ミースでは、夏前の今から理想のうなじに近づけ、徐々に形が定着するよう施術することをおすすめしています。6月頃から夏のイベントに向けた施術ご希望の方が増えてくる時期です。ぜひお早めのご予約をお願いいたします。









■株式会社ミース 会社概要

当社では、サロンや女性の美容に関する取材を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

会社名 ： 株式会社ミース

本社所在地： 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目6-23-1 プロスペリタ赤坂 4F

代表 ： 代表取締役社長 永野 海吏

店舗情報 ： https://www.mys-salon.jp/salon

URL ： https://www.mys-salon.jp/