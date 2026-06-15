【6月15日発売！】ヒーローズ話題の新刊が続々！『アスファルトに赤』上下巻、『ソラノヤ』3巻が本日同時発売！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋場一郎）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の『アスファルトに赤』上下巻（著：タナカミホ）、『ソラノヤ』3巻（著：有馬ツカサ）を、本日2026年6月15日（月）に同時発売いたします。ままならない人々を繊細に描いたヒューマンドラマ、アーチェリーに奮闘する女子高校生たちを瑞々しく描いた青春ストーリーというバラエティ豊かな２作品をぜひお楽しみください。
■作品情報
『アスファルトに赤』
【上巻】
著｜タナカミホ
出版年月日｜2026年6月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-196-1
版型｜B6
定価｜1,100円（本体価格1,000円）
【下巻】
著｜タナカミホ
出版年月日｜2026年6月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-197-8
版型｜B6
定価｜1,100円（本体価格1,000円）
あらすじ
俺たちはままならない世界を生きている
組の行く末に不安を感じているヤクザの息子・亀岡大晴は、
ある日ハンドメイドアクセサリーを制作している原田詩と出会う。
詩に教わり、お金稼ぎのためにアクセサリー作りを始めた大晴。
しかし彼の周りにあるのはギャンブルや薬物依存…ままならない人たちだった。
変わり出す世界と、変われない現実の間で心は揺れ動いていく--…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352297/images/bodyimage1】
(C)タナカミホ / ヒーローズ
『ソラノヤ』3巻
著｜有馬ツカサ
出版年月日｜2026年6月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-195-4
版型｜B6
定価｜990円（本体価格900円）
あらすじ
翼咲にとっては初めての、そして三年生にとっては最後のIH予選が始まった。
緊張で"いつもどおり"ができないアーチェリー部部長の光里。
かつてのチームメイト・万城目繚と同じ的になった六華。
愛知３強と呼ばれる強豪校も揃うなか、
果たして上位に入賞し、IHへの切符を手に入れることは出来るのか--。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352297/images/bodyimage2】
(C)有馬ツカサ / ヒーローズ
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
『アスファルトに赤』
【上巻】
著｜タナカミホ
出版年月日｜2026年6月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-196-1
版型｜B6
定価｜1,100円（本体価格1,000円）
【下巻】
著｜タナカミホ
出版年月日｜2026年6月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-197-8
版型｜B6
定価｜1,100円（本体価格1,000円）
あらすじ
俺たちはままならない世界を生きている
組の行く末に不安を感じているヤクザの息子・亀岡大晴は、
ある日ハンドメイドアクセサリーを制作している原田詩と出会う。
詩に教わり、お金稼ぎのためにアクセサリー作りを始めた大晴。
しかし彼の周りにあるのはギャンブルや薬物依存…ままならない人たちだった。
変わり出す世界と、変われない現実の間で心は揺れ動いていく--…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352297/images/bodyimage1】
(C)タナカミホ / ヒーローズ
『ソラノヤ』3巻
著｜有馬ツカサ
出版年月日｜2026年6月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-195-4
版型｜B6
定価｜990円（本体価格900円）
あらすじ
翼咲にとっては初めての、そして三年生にとっては最後のIH予選が始まった。
緊張で"いつもどおり"ができないアーチェリー部部長の光里。
かつてのチームメイト・万城目繚と同じ的になった六華。
愛知３強と呼ばれる強豪校も揃うなか、
果たして上位に入賞し、IHへの切符を手に入れることは出来るのか--。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352297/images/bodyimage2】
(C)有馬ツカサ / ヒーローズ
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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