韓国人として初めて日本でグラビアアイドルデビューを果たし、現在は女優・アーティストとしても活動の幅を広げるLEE LYN（イ・リン／RingoLYN）が、2026年6月27日（土）に東京・上野「SPACE UENO」にてファンコンサート『2026 LEE LYN FAN CON IN TOKYO「With You in June」』を開催する。 総フォロワー数約180万人を誇るグローバルクリエイターとしても注目を集めるLEE LYN。本公演ではトークやライブパフォーマンスに加え、新曲「Lime」を初披露する予定だ。

実写恋愛シミュレーションゲーム出演作のために制作された新曲「Lime」

今回披露される新曲「Lime」は、LEE LYN自身がメインヒロインとして出演する実写恋愛シミュレーションゲームの収録曲として制作された楽曲。 作品のメインテーマ曲ではなく、ヒロインの感情や物語の空気感を表現した“ヒロインテーマ曲”として位置づけられている。 また、本楽曲はLEE LYN本人による作詞・作曲作品でもある。 歌詞の原案は、彼女がバンド活動を行っていた2018年に書き留めていたもので、長年発表されることなく大切に保管されていたという。 今回、ゲーム作品への出演が決定したことをきっかけに、その歌詞を改めて見直し、自ら作曲を担当。作品世界やヒロインの感情に寄り添う形で内容を再構築し、「Lime」として完成させた。 LEE LYNは本楽曲について、「長い間大切に持っていた歌詞が、新しい形で世の中に出ることになりました。私自身にとっても特別な意味を持つ楽曲です」とコメントしている。

武道17段・女優・アーティストとして進化を続けるマルチクリエイタ

LEE LYNは2019年、『週刊FLASH』への出演をきっかけに日本グラビア界へ進出。2020年には韓国人初となるグラビアアイドルとしてDVDを発売し、大きな話題を呼んだ。 さらに、テコンドー・合気道・龍武道など合計17段の武道段位を持ち、YouTubeで公開した「Bottle Kick Challenge」の映像は累計1億回再生を超えるなど、その圧倒的な身体能力でも知られている。 近年は女優としても活動の場を広げ、 ・映画『アイドルスナイパー ダブル』主演 ・『もしも、僕の彼女が妖怪ハンターだったら… 最終編』出演 ・韓国映画『憤怒の追撃者』出演（公開予定） など映像作品への参加が続いている。 音楽活動では日本でJ-Rockシングル『Henteko!!!!!』、韓国では『世の中が止まった瞬間』を発表。今回の「Lime」は、アーティストとしての新たな一面を示す作品として注目を集めそうだ。

■ 公演概要 ■

【公演タイトル】 2026 LEE LYN FAN CON IN TOKYO 「With You in June」 【日時】 2026年6月27日（土） GOODS SHOP 17:00 OPEN 17:30 START 18:00 （公演時間：約60分予定） 【会場】 SPACE UENO 東京都台東区上野2丁目10-7 かきくけこビルB1 【チケットサイト】 https://cream-ticket.com/202606leelyn/

■ プロフィール ■

LEE LYN（イ・リン／RingoLYN） 2019年、『週刊FLASH』で日本グラビアデビュー。武道段位17段を持つ武道家であり、アクション・演技・音楽を融合した独自の表現で国内外から支持を集める。現在は女優・アーティストとして日本と韓国を中心に活動中。総SNSフォロワー数は約180万人。 Instagram：https://www.instagram.com/ringo_lyn X：https://x.com/Ringo_Lyn YouTube：https://www.youtube.com/@ringo_lyn TikTok：https://www.tiktok.com/@ringo_lyn

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