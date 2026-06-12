大日本印刷株式会社（DNP）が一般社団法人日本動画協会（AJA）と共同で運営する「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」は、2026年7月3日（金）から2026年8月16日（日）まで、「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」を開催します。

今回は、描きおろしイラストによるキービジュアル、入場特典、グッズ、購入特典に関する新情報をお知らせします。 初回リリース（2026年5月13日発表）の内容に変更はありません。（初回：https://www.atpress.ne.jp/news/7275106 ）

「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」の開催情報

アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎えます。これを記念し、本企画展では名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆を展示します。また、写真撮影が楽しめるフォトスポットも設置します。 烈・豪をはじめとするキャラクターたちの友情や、迫力あるミニ四駆レースの魅力を紹介します。

○会場 東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA （東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F） ○開催期間 2026年7月3日（金）- 2026年8月16日（日） ○開催時間 11:00 - 19:00（最終入場18:30） ○入場料 前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始） コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間終了） 当日券：1,200円（税込） ○主催 DNP大日本印刷 ○特別協力 コロコロコミック編集部／小学館集英社プロダクション／タミヤ／Production I.G ○詳細はこちら（公式Webサイト）https://tokyoanimecenter.jp/event/letsgo_30exh/

描きおろしイラストによるキービジュアル［追加情報］

本企画展に合わせて描きおろされた8キャラクターのイラストを用いたキービジュアルを公開しました。つなぎを着た各キャラクターのイラストは、会場に設置される等身大パネルや特典、オリジナルグッズ等として展開します。

入場特典：イラストカード（全10種）［追加情報］

本企画展のキービジュアルイラストや本企画展に合わせて描きおろしたキャラクターイラストを使用したB7サイズのイラストカードです。企画展へのご入場にあたりランダムで1枚プレゼントします。

※お渡しはランダムとなり、絵柄は選べません。 ※入場特典は前売券、コラボミニ四駆付き前売券、当日券を購入された方が対象です。 ※無料対象（小学生以下）の方へはお渡しはございません。特典をご希望の方はチケットのご購入をお願いいたします。

グッズ情報［追加情報］

本企画展に合わせて描きおろしたキャラクターイラストのグッズやミニ四駆関連商品などを多数販売します。 ※商品画像はイメージです。

○トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）&ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.） 3,300円（税込）

○『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』缶バッジコレクション（全16種） 単品：550円（税込）／BOX：8,800円（税込）

○『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』アクリルスタンド（全8種） 各種1,980円（税込）

○『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』ラバーストラップ 1,650円（税込）

○コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』 2,860円（税込） ※会期中、通販サイト「FUN’S PROJECT MALL」で販売します。会場での販売は予定しておりません。本商品は先着順での販売となります。予定販売数に達し次第、販売を終了させていただきます。ご注文のキャンセルが発生した場合は、事前の予告なく再販売を行う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

このほかにも、多数グッズをご用意しております。詳細は東京アニメセンター公式Webサイトをご確認ください。 ※物販エリアへの入場は、企画展の入場券をお持ちの方に限ります。 ※8/17以降、ShoPro Mallにて事後通販を予定しています。 ※ShoPro Mallでの事後物販において、コラボミニ四駆の取り扱いの予定はございません。

■購入特典：タイヤホイール風ステッカー（全10種）［追加情報］

本企画展のキービジュアルイラストや本企画展に合わせて描きおろしたキャラクターイラストを使用したタイヤホイール風ステッカー（全10種）です。1会計3,000円（税込）以上お買い上げごとにランダムで1枚プレゼントいたします。 ※お渡しはランダムとなり、絵柄は選べません。 ※会計時割引があった場合には、割引後の金額にてお渡し枚数を決定いたします。

東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAの概要

所在地： 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F 開館時間： 11:00 - 19:00（※企画により開館時間が異なる場合あり） 休館日： 年中無休（年末年始・施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり） 公式Webサイト ： https://tokyoanimecenter.jp/ 公式X： https://x.com/anime_tokyo 公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyoanimecenter/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※変更等があった場合は「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」公式Webサイトにてご案内いたします。 ※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 ©こしたてつひろ／小学館・ShoPro ©TAMIYA