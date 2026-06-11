ドギーマンハヤシ株式会社は、小動物ブランド「ミニアニマン」の魅力を一緒に発信する「ミニアニマンアンバサダー 第4期ミニバサダー」を、2026年6月10日(水)より募集開始いたします。選ばれたミニバサダーには、ミニアニマン商品のプレゼントや就任記念ビジュアルの制作、ドギーマン各種公式SNSへの掲載などの特典を用意しています。





第4期ミニバサダー大募集！





【ミニバサダー就任の特典はこちら】

1. ミニアニマン商品をプレゼント

2. 第4期ミニバサダー就任記念ビジュアル制作

3. 第4期ミニバサダーオリジナルプロフィールシート制作

4. ドギーマン各種公式SNSへの掲載









【応募方法】

(1) ドギーマン公式Instagram( https://www.instagram.com/doggyman_pr/ )

もしくはドギーマン公式X( https://x.com/doggyman_pr )をフォロー

(2) 下記エントリーフォームをご入力

▼こちらのエントリーフォームからご応募ください▼

※ドギーマン公式SNSのプロフィールに掲載しているURLからでもご応募いただけます。

https://cvkb.f.msgs.jp/n/form/cvkb/PM8fdWZ9HyheXYWnZ3utC









【応募期間】

2026年6月10日(水)～2026年6月24日(水)23：59

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【飼い主様の応募資格】

(1) 満18歳以上であること

(2) 応募するペットと暮らしていること

(3) 応募規約に同意していること

(4) ドギーマン公式アカウント(Instagram・Xのどちらかのみでも可)をフォローしていること









【当選発表】

当選者には8月上旬頃に事務局からSNSのDMにてご連絡いたします。

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【活動内容】

・ペットの素敵なお写真を複数枚ご提供いただきます。

・投稿期間中(約4ヶ月間)は、毎月1回以上、提供商品のうち1商品についてのレビュー及び使用動画をご投稿いただきます。

・就任期間中、使用している様子の動画やお写真をご提供いただきます。

・ご提供いただいた動画素材はこちらで編集し、ドギーマン各種公式SNSコンテンツ内のモデルとして使用・投稿させていただきます。

★そのほか詳細は、第4期ミニバサダーに選ばれた方へご連絡させていただきます。









【アンバサダー投稿期間】

2026年9月～2026年12月末まで

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【アンバサダー就任期間】

2026年9月～2027年2月末まで

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【プライバシーポリシー】

本キャンペーンを通じて得た応募者及び当選者の個人情報を、本選考結果の通知・商品発送のために利用するものとします。

個人情報の取扱いについては、ドギーマン公式ウェブサイトのプライバシーポリシー( https://www.doggyman.com/?p=privacy )に従うものとします。









【その他】

応募の取り消しまたは採用の辞退を希望する場合は、辞退の理由を記載し事務局( info@minianiman-cp.com )までご連絡ください。

一度応募の取り消しまたは採用を辞退した場合、その後再度応募または活動いただくことはできません。ただし、次の応募期間となった場合は、再度ご応募いただくことが可能です。

本募集への応募にあたり、応募者の費用負担はございません。応募条件等をご確認のうえ、対象となる小動物と暮らす飼い主様よりご応募いただけます。









【お問い合わせ先】

ミニアニマンアンバサダー 第4期ミニバサダー

E-mail： info@minianiman-cp.com

※ご不明点などは、上記よりお問い合わせください。

※平日 10:00～17:00(土日祝日・年末年始・夏季休暇除く)