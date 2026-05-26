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【京都 蔦屋書店】今吉絵馬の個展「Emotional Effect」を6月5日（金）より開催。コラージュとペイントによる多層的な色彩表現。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、今吉絵馬の個展「Emotional Effect」を2026年6月5日（金）〜6月25日（木）の期間、京都 蔦屋書店 5F アートウォールにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/54649-1111040525.html
概要
今吉絵馬は、「感情×色彩」を主題に、デジタルとアナログを横断した手法で制作するアーティストです。イラストレーターとしてもemma名義で活動し、大阪・関西万博会場でのウォールアート制作のほか、音楽・ゲーム・カルチャー関連企業とのコラボレーションなど、領域を横断した取り組みを展開しています。本展では、作家が2023年より継続的に制作している「Emotional」シリーズを展示します。目まぐるしく過ぎ去る日々の中で消えゆく感情の断片を、コラージュやペイントによる多層的な色彩表現によって可視化。海外カルチャーから培った大胆な色彩感覚を取り込みながら、きらびやかな感情の裏側にある不安や葛藤、混沌の中でこそ生まれる輝きを作品の中に投影しています。
アーティストステートメント
本展は、現代社会における感情の在り方と、その身体感覚の再生をテーマとした展示です。情報や刺激が溢れる現代において、人々の感情は絶えず更新・消費され、感覚そのものが麻痺しやすくなっています。本展では、その中で埋もれていく感情の機微に着目し、作品を通して感情の再喚起を試みます。
鮮やかな色彩や流動的なエフェクト表現を用いながら、「感情の身体性」を可視化しています。暖かさや高揚感、未知への好奇心といった、身体感覚を伴う根源的な感情体験をテーマに、漫画やゲームなど日本のポップカルチャーに見られるエフェクト表現を取り入れました。
また、人工的な素材と身体性を伴うアナログ表現を組み合わせることで、現代的な刺激と人間の感覚との関係性を探求しています。
本展が、鑑賞者それぞれの内側に眠る感情の原風景を呼び覚ますきっかけとなれば幸いです。
販売について
会場展示作品は、6月5日（金）10：00より販売を開始します。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アートのECプラットフォーム「OIL」では、6月9日（火）10：00より6月25日（木）20：00の期間販売します。
プロフィール
今吉絵馬（いまよし えま）
福岡出身/大阪在住。福岡教育大学教育学部美術領域卒業。デザイナーとして、WEBやデジタル媒体を中心としたコンテンツ制作、ブランディング事業に数十年従事後、独立。2023年より本格的にアーティスト活動を開始。また、emma名義でイラストレーターとしての作品発表も行っている。現在は大阪を拠点に、展示、壁画制作、企業コミッション、コラボワークなど多岐に活動を展開。
Instagram :https://www.instagram.com/iemma.to.z/
WEB：https://emma-imayoshi.studio.site/
2026年 グループ展 UNKNOWN ASIA EXTRA26（大阪）
2025年 アートフェア/UNKNOWN ASIA 2025（大阪）
2025年 アートフェア/ Different Kyomachibori 2025（大阪）
2025年 グループ展「Wonder 3」/藤井大丸7gallery（京都）
2025年 グループ展「YOU WANT SOME」/TAGSTÅ（福岡）
2025年 個展「Emotional beginning -感情の原風景 -」（大阪/沖縄）
2024年 アートフェア/UNKNOWN ASIA 2024（大阪）
2023年 アートフェア/UNKNOWN ASIA ART 2023（大阪）
2023年 アートマーケット/WHAT CAFE SPECIAL MARKET 2023（東京）
■コレクション、受賞歴
2025年 アートフェアUNKNOWN ASIA 2025 スポンサー賞/審査員賞
2025年 御幸森天神宮（大阪）/大絵馬奉納
2024年 アートフェアUNKNOWN ASIA 2024 スポンサー賞/審査員賞
展示詳細
今吉絵馬「Emotional Effect」
会期｜2026年6月5日（金）〜6月25日（木）
時間｜10：00〜20：00 ※最終日のみ17時閉場
会場｜京都 蔦屋書店 5F アートウォール
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜075-606-4525（営業時間内）/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/54649-1111040525.html
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks （https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/54649-1111040525.html
概要
今吉絵馬は、「感情×色彩」を主題に、デジタルとアナログを横断した手法で制作するアーティストです。イラストレーターとしてもemma名義で活動し、大阪・関西万博会場でのウォールアート制作のほか、音楽・ゲーム・カルチャー関連企業とのコラボレーションなど、領域を横断した取り組みを展開しています。本展では、作家が2023年より継続的に制作している「Emotional」シリーズを展示します。目まぐるしく過ぎ去る日々の中で消えゆく感情の断片を、コラージュやペイントによる多層的な色彩表現によって可視化。海外カルチャーから培った大胆な色彩感覚を取り込みながら、きらびやかな感情の裏側にある不安や葛藤、混沌の中でこそ生まれる輝きを作品の中に投影しています。
アーティストステートメント
本展は、現代社会における感情の在り方と、その身体感覚の再生をテーマとした展示です。情報や刺激が溢れる現代において、人々の感情は絶えず更新・消費され、感覚そのものが麻痺しやすくなっています。本展では、その中で埋もれていく感情の機微に着目し、作品を通して感情の再喚起を試みます。
鮮やかな色彩や流動的なエフェクト表現を用いながら、「感情の身体性」を可視化しています。暖かさや高揚感、未知への好奇心といった、身体感覚を伴う根源的な感情体験をテーマに、漫画やゲームなど日本のポップカルチャーに見られるエフェクト表現を取り入れました。
また、人工的な素材と身体性を伴うアナログ表現を組み合わせることで、現代的な刺激と人間の感覚との関係性を探求しています。
本展が、鑑賞者それぞれの内側に眠る感情の原風景を呼び覚ますきっかけとなれば幸いです。
販売について
会場展示作品は、6月5日（金）10：00より販売を開始します。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アートのECプラットフォーム「OIL」では、6月9日（火）10：00より6月25日（木）20：00の期間販売します。
プロフィール
今吉絵馬（いまよし えま）
福岡出身/大阪在住。福岡教育大学教育学部美術領域卒業。デザイナーとして、WEBやデジタル媒体を中心としたコンテンツ制作、ブランディング事業に数十年従事後、独立。2023年より本格的にアーティスト活動を開始。また、emma名義でイラストレーターとしての作品発表も行っている。現在は大阪を拠点に、展示、壁画制作、企業コミッション、コラボワークなど多岐に活動を展開。
Instagram :https://www.instagram.com/iemma.to.z/
WEB：https://emma-imayoshi.studio.site/
2026年 グループ展 UNKNOWN ASIA EXTRA26（大阪）
2025年 アートフェア/UNKNOWN ASIA 2025（大阪）
2025年 アートフェア/ Different Kyomachibori 2025（大阪）
2025年 グループ展「Wonder 3」/藤井大丸7gallery（京都）
2025年 グループ展「YOU WANT SOME」/TAGSTÅ（福岡）
2025年 個展「Emotional beginning -感情の原風景 -」（大阪/沖縄）
2024年 アートフェア/UNKNOWN ASIA 2024（大阪）
2023年 アートフェア/UNKNOWN ASIA ART 2023（大阪）
2023年 アートマーケット/WHAT CAFE SPECIAL MARKET 2023（東京）
■コレクション、受賞歴
2025年 アートフェアUNKNOWN ASIA 2025 スポンサー賞/審査員賞
2025年 御幸森天神宮（大阪）/大絵馬奉納
2024年 アートフェアUNKNOWN ASIA 2024 スポンサー賞/審査員賞
展示詳細
今吉絵馬「Emotional Effect」
会期｜2026年6月5日（金）〜6月25日（木）
時間｜10：00〜20：00 ※最終日のみ17時閉場
会場｜京都 蔦屋書店 5F アートウォール
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜075-606-4525（営業時間内）/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/54649-1111040525.html
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks （https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
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TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ 広報 pr_cccal@ccc.co.jp