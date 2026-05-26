【京都 蔦屋書店】今吉絵馬の個展「Emotional Effect」を6月5日（金）より開催。コラージュとペイントによる多層的な色彩表現。

【京都 蔦屋書店】今吉絵馬の個展「Emotional Effect」を6月5日（金）より開催。コラージュとペイントによる多層的な色彩表現。