【5月27日(水)】同志社女子大学創立150周年記念特別事業 看護学部看護学科講演会『慢性疾患とともに挑戦する人生から学ぶ看護「やらなしゃーない！逆境に負けない！」〜岩田流セルフマネジメント〜』を開催

【5月27日(水)】同志社女子大学創立150周年記念特別事業 看護学部看護学科講演会『慢性疾患とともに挑戦する人生から学ぶ看護「やらなしゃーない！逆境に負けない！」〜岩田流セルフマネジメント〜』を開催