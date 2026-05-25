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【5月27日(水)】同志社女子大学創立150周年記念特別事業 看護学部看護学科講演会『慢性疾患とともに挑戦する人生から学ぶ看護「やらなしゃーない！逆境に負けない！」〜岩田流セルフマネジメント〜』を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、創立150周年記念特別事業の一環として、掲題の講演会を開催します。
本講演会では、元阪神タイガース投手・阪神タイガースCA(コミュニティアンバサダー)の岩田稔氏を講師としてお招きします。１型糖尿病という慢性疾患と向き合いながらプロスポーツの第一線で活躍された経験から、慢性疾患を抱える人の生き方と、それを支える看護の未来を考えます。
【日 時】2026年5月27日(水) 15:00〜16:30(14:30開場)
【場 所】同志社女子大学 京田辺キャンパス 新島記念講堂
【対 象】在学生、卒業生、一般
【受 講 料】無料（事前申込制 2026年5月17日(日)まで）
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/nursing/nursing_g/topics/27
※本講座の申込は終了しています
【講師プロフィール】
岩田 稔（いわた みのる）氏 元阪神タイガース投手・阪神タイガースCA(コミュニティアンバサダー)
大阪桐蔭高校でエースとして活躍中の高2の冬に1型糖尿病を発症。関西大学を経て阪神タイガースに入
団。主に先発として活躍し、2009年にはWBC日本代表に選出され優勝に貢献。病気と向き合いながら16年
間プレーを続け、現役時代から1型糖尿病根治へ向けた研究支援や寄付を通じて患者支援に尽力。引退後
もプロ野球解説者として活躍する傍ら、講演活動など1型糖尿病の啓発活動を積極的に取り組んでいる。
【問い合わせ先】同志社女子大学 看護学部・看護学研究科事務室
TEL:0774-65-8818
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本講演会では、元阪神タイガース投手・阪神タイガースCA(コミュニティアンバサダー)の岩田稔氏を講師としてお招きします。１型糖尿病という慢性疾患と向き合いながらプロスポーツの第一線で活躍された経験から、慢性疾患を抱える人の生き方と、それを支える看護の未来を考えます。
【場 所】同志社女子大学 京田辺キャンパス 新島記念講堂
【対 象】在学生、卒業生、一般
【受 講 料】無料（事前申込制 2026年5月17日(日)まで）
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/nursing/nursing_g/topics/27
※本講座の申込は終了しています
【講師プロフィール】
岩田 稔（いわた みのる）氏 元阪神タイガース投手・阪神タイガースCA(コミュニティアンバサダー)
大阪桐蔭高校でエースとして活躍中の高2の冬に1型糖尿病を発症。関西大学を経て阪神タイガースに入
団。主に先発として活躍し、2009年にはWBC日本代表に選出され優勝に貢献。病気と向き合いながら16年
間プレーを続け、現役時代から1型糖尿病根治へ向けた研究支援や寄付を通じて患者支援に尽力。引退後
もプロ野球解説者として活躍する傍ら、講演活動など1型糖尿病の啓発活動を積極的に取り組んでいる。
【問い合わせ先】同志社女子大学 看護学部・看護学研究科事務室
TEL:0774-65-8818
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/