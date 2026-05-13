アプティブのGen 8レーダー、ボルボ・カーズの次世代性能を支える技術として採用

アプティブの先進レーダー技術、「すべての人に安全な道路を」というボルボ・カーズの長年の目標を後押し

スイス、シャフハウゼン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバルな産業技術のリーダーであるアプティブPLC（NYSE：APTV）は本日、ボルボ・カーズが2028年以降の車両にアプティブのGen 8レーダー・プラットフォームを採用することを発表しました。両社がソフトウェア定義アーキテクチャーを軸に車両ラインナップを拡充する中、同プラットフォームは幅広い安全機能および運転支援機能を担うことが期待されています。

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Aptiv Gen 8 Radars to Deliver Next-Generation Performance for Volvo Cars Beginning in 2028.

今回の協業は、安全への共通のコミットメントを体現するものです。アプティブの高度な知覚認識技術と、車内外の人々を守り道路上の事故・負傷を減らす未来を目指すというボルボ・カーズの継続的な使命とが、ここに結実しています。

「ボルボ・カーズはつねに、安全とは人と現実の運転環境を中心に設計されるべきものだという信念のもとに歩んできました。アプティブのGen 8レーダー・プラットフォームにより、ますます複雑化する環境や運転状況においても、当社の先進運転支援システムにさらに強固な知覚・認識能力をもたらすことができます」と、ボルボ・カーズのソフトウェア・エンジニアリング責任者であるアルウィン・バッケネス氏は述べています。

アプティブのGen 8レーダー・プラットフォームは、スケーラブルな高解像度センシング技術における同社の最新到達点です。アプティブ独自のアンテナ設計およびシリコン設計を核に、Gen 8レーダーはAI・機械学習を活用したADAS機能の実現に不可欠な、クラストップの性能と高解像度センシングを提供します。

「車内外の人々を守るというボルボ・カーズの取り組みは、自動車安全の水準そのものを塗り替えてきました」と、センサーズ＆コンピュート担当シニア・バイス・プレジデントのマシュー・コール氏は述べています。同氏は続けて「アプティブのGen 8レーダーも、その同じ目的のもとに設計されています。幅広いユースケースや環境条件において確実に機能する、信頼性の高い高解像度の知覚認識を提供するためです。ボルボ・カーズが将来の車両プログラム全体を通じて安全への志をさらに高めていく中、その歩みを支えられることを誇りに思います」と付け加えています。

次世代の安全機能および自動運転機能を支えることを念頭に設計されたアプティブGen 8レーダー・プラットフォームは、以下の特長を備えています。

・優れた角度測定・識別能力により、複雑な状況への対応力を大幅に向上

・悪天候や複雑な市街地環境など、過酷な環境条件下における安定性・堅牢性を強化

・マルチセンサーフュージョンに最適化された性能により、カメラをはじめとする各種知覚技術とのシームレスな統合を実現

・複数の車両ラインおよびグローバル市場への幅広い展開を可能にする、スケーラブルなシステムアーキテクチャー

アプティブについて

アプティブは、複数の最終市場において自動化・電動化・デジタル化を推進するソリューションを提供する、グローバルな産業技術企業です。詳細はaptiv.comをご覧ください。

ボルボ・カー・グループについて

ボルボ・カーズは1927年の創業です。現在は100カ国以上で販売を展開し、世界で最もよく知られた信頼性の高い自動車ブランドの一つとなっています。ボルボ・カーズはナスダック・ストックホルム取引所に上場しており、ティッカーシンボル「VOLCAR B」で取引されています。

「人の命のために。個人に寄り添い、持続可能で安全な移動の自由を提供する」このパーパスは、完全電動車メーカーへの転換を目指すボルボ・カーズの取り組みと、2040年までの温室効果ガス排出量ネットゼロ達成を目指してカーボンフットプリントを継続的に削減していく姿勢に表れています。

2025年、ボルボ・カーズは71万台超の車両を販売し、電動車比率は46%に達しました。ボルボ・カーズの正規従業員数は平均4万2,600人です。ボルボ・カーズの本社機能および製品開発・マーケティング・管理部門は、主にスウェーデンのヨーテボリに集約されています。ボルボ・カーズの生産拠点は、ヨーテボリ、ゲント（ベルギー）、サウスカロライナ州（米国）、成都・大慶・台州（中国）に展開しています。また、ヨーテボリと上海（中国）には研究開発センターおよびデザインセンターを設けています。

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Source: Aptiv PLC