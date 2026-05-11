生成AIとRPAの違いを1時間で習得。株式会社デリバリーコンサルティングとの共催セミナーを5月20日（水）に開催。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348744/images/bodyimage1】
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山 順一）は、株式会社デリバリーコンサルティング（東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）との共催により、業務自動化をテーマにした無料オンラインウェビナー「生成AIとRPAの違いを1時間で解説」を2026年5月20日（水）11:00～12:00にZoomにて開催します。
AIとRPAの違いがわからず自動化戦略を描けずにいる中小企業の経営者・管理職の方に向け、実演デモと導入事例を交えながら、自社に最適な自動化の第一歩を具体的に示します。
参加費は無料です。
開催概要
日時：2026年5月20日（水）11:00～12:00
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象者：中小企業の経営者・役員、マーケティング・営業・IT担当責任者
主催：株式会社デリバリーコンサルティング
共催：プレシャスデイズ株式会社
プログラム内容
・生成AIの仕組み解説（安全なビジネス活用のための基礎理解）
・現場で使えるAI活用術（チャットAI・AIエージェントの実演デモ）
・RPAの仕組み解説（得意なこと・苦手なことを整理）
・生成AIとRPAの組み合わせ事例紹介（実際の導入事例をご紹介）
お申込みURL
https://precious-days.jp/seminar260520
開催の背景
経済産業省が推進するDX（デジタルトランスフォーメーション）の波を受け、多くの中小企業でもAIやRPAの導入検討が加速しています。
しかし、「生成AIとRPAはどう違うのか」「どちらを先に導入すべきか」「組み合わせることはできるのか」といった基本的な疑問を解消できないまま、導入の一歩を踏み出せない経営者・管理職の方が後を絶ちません。
本ウェビナーは、こうした現場の声に応え、ツール選択の判断軸と実行イメージを1時間で習得できる場として設計されています。
代表者コメント
AIという言葉がここまで広まったにもかかわらず、多くの中小企業では『何から始めればよいのかわからない』という状況が続いています。
生成AIとRPAは目的も得意分野も異なるツールです。
両者を正しく理解した上で組み合わせることで、現場の生産性は大きく変わります。
本ウェビナーを通じて、一人でも多くの経営者・管理職の方に、具体的な自動化のイメージを持ち帰っていただきたいと思います。
（プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山 順一）
今後の展開
プレシャスデイズ株式会社は、本ウェビナーを皮切りに、生成AI活用をテーマにしたオンラインセミナーを定期的に開催する計画です。
業種や規模に応じたAI導入支援コンテンツの拡充とともに、法人向けAI研修・AIアシスタント開発・生成AI活用サポートの三本柱で、中小企業のデジタル競争力強化に継続的に貢献してまいります。
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山 順一）は、株式会社デリバリーコンサルティング（東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）との共催により、業務自動化をテーマにした無料オンラインウェビナー「生成AIとRPAの違いを1時間で解説」を2026年5月20日（水）11:00～12:00にZoomにて開催します。
AIとRPAの違いがわからず自動化戦略を描けずにいる中小企業の経営者・管理職の方に向け、実演デモと導入事例を交えながら、自社に最適な自動化の第一歩を具体的に示します。
参加費は無料です。
開催概要
日時：2026年5月20日（水）11:00～12:00
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象者：中小企業の経営者・役員、マーケティング・営業・IT担当責任者
主催：株式会社デリバリーコンサルティング
共催：プレシャスデイズ株式会社
プログラム内容
・生成AIの仕組み解説（安全なビジネス活用のための基礎理解）
・現場で使えるAI活用術（チャットAI・AIエージェントの実演デモ）
・RPAの仕組み解説（得意なこと・苦手なことを整理）
・生成AIとRPAの組み合わせ事例紹介（実際の導入事例をご紹介）
お申込みURL
https://precious-days.jp/seminar260520
開催の背景
経済産業省が推進するDX（デジタルトランスフォーメーション）の波を受け、多くの中小企業でもAIやRPAの導入検討が加速しています。
しかし、「生成AIとRPAはどう違うのか」「どちらを先に導入すべきか」「組み合わせることはできるのか」といった基本的な疑問を解消できないまま、導入の一歩を踏み出せない経営者・管理職の方が後を絶ちません。
本ウェビナーは、こうした現場の声に応え、ツール選択の判断軸と実行イメージを1時間で習得できる場として設計されています。
代表者コメント
AIという言葉がここまで広まったにもかかわらず、多くの中小企業では『何から始めればよいのかわからない』という状況が続いています。
生成AIとRPAは目的も得意分野も異なるツールです。
両者を正しく理解した上で組み合わせることで、現場の生産性は大きく変わります。
本ウェビナーを通じて、一人でも多くの経営者・管理職の方に、具体的な自動化のイメージを持ち帰っていただきたいと思います。
（プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山 順一）
今後の展開
プレシャスデイズ株式会社は、本ウェビナーを皮切りに、生成AI活用をテーマにしたオンラインセミナーを定期的に開催する計画です。
業種や規模に応じたAI導入支援コンテンツの拡充とともに、法人向けAI研修・AIアシスタント開発・生成AI活用サポートの三本柱で、中小企業のデジタル競争力強化に継続的に貢献してまいります。
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
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