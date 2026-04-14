「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を販売開始

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〜 サンリオキャラクターたちと一緒に“消す”を楽しむ！ 〜

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、プラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：今泉 忠久）と協業し、“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」から、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボ企画「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」（全4種・各638円）を2026年5月29日（金）に販売開始します。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定です。

（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス株式会社）







「エアイン 富士山消しゴム」は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズから生まれた新発想の消しゴム。「“消す”行為そのものを楽しむ」という新しいアイデアが評価され、大好評を得ています。

本製品は、ハローキティやポムポムプリンなど、サンリオの人気キャラクターから8キャラクターをあしらったかわいいデザイン。消しゴム本体には各キャラクターをイメージした新色を採用しています。

「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」の各2柄をセットにした小箱入り全4種のラインアップです。大好きなキャラクターと一緒に、オリジナルの“富士山”を作ることができます。

箔押しのキラキラとした紙製の小箱は、そのまま小物入れとしてもご使用いただけるので、プレゼントやお土産、入学祝いにもぴったりです。

【 商品特長 】

■サンリオキャラクターズのかわいいデザインとカラーリング

幅広い世代に⾧年にわたって愛されているサンリオキャラクターズが描かれた8柄の消しゴムケース。消しゴム本体の樹脂も各キャラクターに合わせた新色を採用しています。ケース上部にはカーブ加工を施し、消すときの力を分散させ、消しゴム本体を折れにくくしています。







■プレゼントにも最適なかわいい小箱入りの2 個セット

手触りの良い紙を採用した4種類の小箱には、セットのサンリオキャラクターズの姿が描かれ、ゴールドの箔押しロゴとともに、特別感のあるギフトボックス仕様です。かわいらしいパッケージは、プレゼントやお土産にぴったり。消しゴムを出した後も、小物入れとしてお使いいただけます。







■２層構造の樹脂で「消す楽しみ」を提案

消しゴムの四隅が削れると本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。左右対称に工夫しながら消すことで、姿を変える様子を楽しみながら、自分だけの“富士山”を作ることができます。







■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂

「富士山消しゴム」は、1989 年に発売を開始したロングセラー消しゴム「エアイン」と同じ消しゴム樹脂を採用。多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽く快適な消し心地”を実現しています。







【 商品概要 】

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【商品ページ】 https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/

【特集ページ】 https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/







【発売元】サンスター文具株式会社

　　　　　東京都台東区浅草橋5−20−8　CSタワー9F

【販売元】プラス株式会社

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【報道関係者】

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関連リンク

『エアイン 富士山消しゴム」商品ページ

https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/

『エアイン 富士山消しゴム」特集ページ

https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/