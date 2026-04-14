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「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を販売開始
〜 サンリオキャラクターたちと一緒に“消す”を楽しむ！ 〜
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、プラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：今泉 忠久）と協業し、“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」から、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボ企画「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」（全4種・各638円）を2026年5月29日（金）に販売開始します。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス株式会社）
「エアイン 富士山消しゴム」は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズから生まれた新発想の消しゴム。「“消す”行為そのものを楽しむ」という新しいアイデアが評価され、大好評を得ています。
本製品は、ハローキティやポムポムプリンなど、サンリオの人気キャラクターから8キャラクターをあしらったかわいいデザイン。消しゴム本体には各キャラクターをイメージした新色を採用しています。
「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」の各2柄をセットにした小箱入り全4種のラインアップです。大好きなキャラクターと一緒に、オリジナルの“富士山”を作ることができます。
箔押しのキラキラとした紙製の小箱は、そのまま小物入れとしてもご使用いただけるので、プレゼントやお土産、入学祝いにもぴったりです。
【 商品特長 】
■サンリオキャラクターズのかわいいデザインとカラーリング
幅広い世代に⾧年にわたって愛されているサンリオキャラクターズが描かれた8柄の消しゴムケース。消しゴム本体の樹脂も各キャラクターに合わせた新色を採用しています。ケース上部にはカーブ加工を施し、消すときの力を分散させ、消しゴム本体を折れにくくしています。
■プレゼントにも最適なかわいい小箱入りの2 個セット
手触りの良い紙を採用した4種類の小箱には、セットのサンリオキャラクターズの姿が描かれ、ゴールドの箔押しロゴとともに、特別感のあるギフトボックス仕様です。かわいらしいパッケージは、プレゼントやお土産にぴったり。消しゴムを出した後も、小物入れとしてお使いいただけます。
■２層構造の樹脂で「消す楽しみ」を提案
消しゴムの四隅が削れると本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。左右対称に工夫しながら消すことで、姿を変える様子を楽しみながら、自分だけの“富士山”を作ることができます。
■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂
「富士山消しゴム」は、1989 年に発売を開始したロングセラー消しゴム「エアイン」と同じ消しゴム樹脂を採用。多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽く快適な消し心地”を実現しています。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/132789/132789_web_1.png
【商品ページ】 https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/
【特集ページ】 https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/
【発売元】サンスター文具株式会社
東京都台東区浅草橋5−20−8 CSタワー9F
【販売元】プラス株式会社
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者】
プラス株式会社 コーポレート本部 広報・宣伝室 藤原
〒105-0001 港区虎ノ門4−1−28 虎ノ門タワーズオフィス12F
TEL：03-5860-7012 FAX：03-5860-7070
広報事務局 TEL：03-5251-4779 FAX：03-3504-8651
【一般のお客様】
ステーショナリーカンパニーお問い合わせセンター TEL：0120-000-007
受付時間 平日 9：00〜12：00 ／ 13：00〜17：30
関連リンク
『エアイン 富士山消しゴム」商品ページ
https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/
『エアイン 富士山消しゴム」特集ページ
https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、プラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：今泉 忠久）と協業し、“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」から、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボ企画「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」（全4種・各638円）を2026年5月29日（金）に販売開始します。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
「エアイン 富士山消しゴム」は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズから生まれた新発想の消しゴム。「“消す”行為そのものを楽しむ」という新しいアイデアが評価され、大好評を得ています。
本製品は、ハローキティやポムポムプリンなど、サンリオの人気キャラクターから8キャラクターをあしらったかわいいデザイン。消しゴム本体には各キャラクターをイメージした新色を採用しています。
「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」の各2柄をセットにした小箱入り全4種のラインアップです。大好きなキャラクターと一緒に、オリジナルの“富士山”を作ることができます。
箔押しのキラキラとした紙製の小箱は、そのまま小物入れとしてもご使用いただけるので、プレゼントやお土産、入学祝いにもぴったりです。
【 商品特長 】
■サンリオキャラクターズのかわいいデザインとカラーリング
幅広い世代に⾧年にわたって愛されているサンリオキャラクターズが描かれた8柄の消しゴムケース。消しゴム本体の樹脂も各キャラクターに合わせた新色を採用しています。ケース上部にはカーブ加工を施し、消すときの力を分散させ、消しゴム本体を折れにくくしています。
■プレゼントにも最適なかわいい小箱入りの2 個セット
手触りの良い紙を採用した4種類の小箱には、セットのサンリオキャラクターズの姿が描かれ、ゴールドの箔押しロゴとともに、特別感のあるギフトボックス仕様です。かわいらしいパッケージは、プレゼントやお土産にぴったり。消しゴムを出した後も、小物入れとしてお使いいただけます。
■２層構造の樹脂で「消す楽しみ」を提案
消しゴムの四隅が削れると本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。左右対称に工夫しながら消すことで、姿を変える様子を楽しみながら、自分だけの“富士山”を作ることができます。
■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂
「富士山消しゴム」は、1989 年に発売を開始したロングセラー消しゴム「エアイン」と同じ消しゴム樹脂を採用。多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽く快適な消し心地”を実現しています。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/132789/132789_web_1.png
【商品ページ】 https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/
【特集ページ】 https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/
【発売元】サンスター文具株式会社
東京都台東区浅草橋5−20−8 CSタワー9F
【販売元】プラス株式会社
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者】
プラス株式会社 コーポレート本部 広報・宣伝室 藤原
〒105-0001 港区虎ノ門4−1−28 虎ノ門タワーズオフィス12F
TEL：03-5860-7012 FAX：03-5860-7070
広報事務局 TEL：03-5251-4779 FAX：03-3504-8651
【一般のお客様】
ステーショナリーカンパニーお問い合わせセンター TEL：0120-000-007
受付時間 平日 9：00〜12：00 ／ 13：00〜17：30
関連リンク
『エアイン 富士山消しゴム」商品ページ
https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/
『エアイン 富士山消しゴム」特集ページ
https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/