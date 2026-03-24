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【学習院大学】学習院大学発ベンチャー企業の株式会社マイトジェニックがミトコンドリア研究の新成分「マイトルビン」でダイドーグループと共同研究開始
学習院大学発ベンチャー企業である株式会社マイトジェニック（東京都新宿区）は、ダイドーグループホールディングス株式会社（大阪市北区）が設置設立した「ダイドーグループ未来共創研究所」と、ミトコンドリア研究から生まれた植物由来の新規成分「マイトルビン」に関する食品・飲料開発に向けた共同研究を、2026年3月より開始したことをお知らせいたします。
本研究は、学習院大学理学部生命科学科柳研究室で進められているミトコンドリアを軸とした抗老化研究を基盤とし、マイトジェニックとダイドーグループ未来共創研究所が一体となって推進するものです。マイトルビンに関する研究知見を活用し、食品・飲料分野での応用可能性について検証を行います。
■学習院大学 柳茂 教授（理学部生命科学科）のコメント
私たちの研究室で発見されたマイトルビンは、ミトコンドリアの活性化を通じた加齢性疾患への応用が期待される新規成分です。ダイドーグループ未来共創研究所は、ダイドーグループの長い歴史の中で初となる研究専門の組織と伺っています。そのような新たな研究拠点と、本学発のベンチャー企業であるマイトジェニックとの協業を通じて、私たちの研究成果が食品・飲料という身近な領域で検討されていくことに大きな可能性を感じています。
【株式会社マイトジェニック】
マイトジェニックは、学習院大学理学部・柳茂教授による長年のミトコンドリア研究の成果をもとに2023年に設立された大学発ベンチャー企業です。植物由来の新規ミトコンドリア活性化成分「マイトルビン」に関する研究成果を活用した抗加齢ソリューション事業を展開しています。日本抗加齢協会主催「第7回ヘルスケアベンチャー大賞」大賞、CAMPFIRE主催「クラウドファンディングアワード2025」などを受賞。日本抗加齢協会認定スタートアップカンパニー。
代表者：谷若 慶人
所在地：東京都新宿区高田馬場3丁目1番5号 サンパティオ高田馬場309号室
設立：2023年4月
URL：https://mitogenic.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学長室広報センター
松本
TEL：03-5992-1008
FAX：03-5992-9246
メール：koho-off@gakushuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本研究は、学習院大学理学部生命科学科柳研究室で進められているミトコンドリアを軸とした抗老化研究を基盤とし、マイトジェニックとダイドーグループ未来共創研究所が一体となって推進するものです。マイトルビンに関する研究知見を活用し、食品・飲料分野での応用可能性について検証を行います。
私たちの研究室で発見されたマイトルビンは、ミトコンドリアの活性化を通じた加齢性疾患への応用が期待される新規成分です。ダイドーグループ未来共創研究所は、ダイドーグループの長い歴史の中で初となる研究専門の組織と伺っています。そのような新たな研究拠点と、本学発のベンチャー企業であるマイトジェニックとの協業を通じて、私たちの研究成果が食品・飲料という身近な領域で検討されていくことに大きな可能性を感じています。
【株式会社マイトジェニック】
マイトジェニックは、学習院大学理学部・柳茂教授による長年のミトコンドリア研究の成果をもとに2023年に設立された大学発ベンチャー企業です。植物由来の新規ミトコンドリア活性化成分「マイトルビン」に関する研究成果を活用した抗加齢ソリューション事業を展開しています。日本抗加齢協会主催「第7回ヘルスケアベンチャー大賞」大賞、CAMPFIRE主催「クラウドファンディングアワード2025」などを受賞。日本抗加齢協会認定スタートアップカンパニー。
代表者：谷若 慶人
所在地：東京都新宿区高田馬場3丁目1番5号 サンパティオ高田馬場309号室
設立：2023年4月
URL：https://mitogenic.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学長室広報センター
松本
TEL：03-5992-1008
FAX：03-5992-9246
メール：koho-off@gakushuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/