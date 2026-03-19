マース ジャパン リミテッド「第15回 インターペット東京」に出展！「ニュートロ(TM)100周年特設展示＆クイズ」などを実施

〜 4月2日（木）- 4月5日（日）、於 東京ビッグサイト 〜マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）は、人とペットのより良い暮らしのためのライフスタイルを提案する日本最大規模のペットのイベント、「第15回 インターペット東京 人とペットの豊かな暮らしフェア」（主催：一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、メッセフランクフルト ジャパン株式会社）に4月2日（木）〜 4月5日（日）の4日間出展します。











マース ジャパンのブースでは、愛犬・愛猫のペットペアレンツ（飼い主）向けのイベントとして、高品質な自然素材（*1）にこだわったペットフードブランド「ニュートロ（TM）」が2026年にブランド誕生100周年を迎えることから、「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」を実施します。本イベントは、ニュートロ（TM）の公式Instagramアカウント（@nutro_since_1926）をフォローすることで参加できます。ニュートロ（TM）のブランドや製品ラインアップに関する特設展示を見てクイズに回答するとプレゼントがもらえます。参加者全員にライフステージに合ったニュートロ（TM）の犬・猫用のドライフードのサンプルなどを提供し、さらに全問正解された方には愛犬・愛猫のライフステージに合ったウエットパウチ製品をプレゼントします。愛猫のペットペアレンツ（飼い主）に向けては、カルカン（R）の着色料・発色剤を添加していない「カルカン（R） パウチ 無添加（*2）」シリーズの中で皆さまから特に支持されているバラエティをお伺いする「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加パテ総選挙！」を開催します。当日は、投票ボードに掲出された同シリーズ全9種類のラインアップの中から、特に「推し」ている製品に投票すると、投票で選んだカルカン（R）の着色料・発色剤無添加タイプのパウチ製品（1個）をプレゼントします。なお、今春、「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加 やわらかパテシリーズ」からは、成猫用8袋パック（まぐろ／味わいとりささみ／お魚・お肉ミックス まぐろ・かつお・ささみ入りの3種類）を新たに発売（3月23日出荷開始）し、ラインアップを拡充します。さらに、グリニーズ（TM）、シーバ（R）、シーザー（R）、プロマネージ（TM）といった各ブランドの製品紹介に加え、マースジャパンが掲げる使命（Purpose）「ペットのためのより良い世界」の実現に向けた取り組みも紹介します。2011年に初開催されたインターペットは今年で15回目の開催となります。マース ジャパンは、ペットの暮らしをより豊かにする最新のライフスタイルを提案する趣旨に賛同し、今回で14回目の出展となります。マース ジャパンは、インターペットへの出展によるコミュニケーションを通じて、ペットケア事業の使命（Purpose）「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を推進してまいります。「第15回 インターペット東京」出展概要体験コンテンツ（すべて3日（金）〜5日（日）の一般公開時のみ実施）＜愛猫・愛犬のペットペアレンツ（飼い主）の方向け＞「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」ニュートロ（TM）のブランド誕生100周年を記念し、「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」を展開。公式Instagramアカウント（@nutro_since_1926）をフォローすることで、ニュートロ（TM）のブランドに関するクイズに1回チャレンジできます。参加賞として、「ニュートロ（TM） ナチュラル チョイス（TM）」、「ニュートロ（TM） シュプレモ（TM）」、「ニュートロ（TM） ワイルド レシピ（TM）」のライフステージに合ったドライフードのサンプル（犬・猫用）と、成犬・シニア犬用の「ニュートロ（TM） フローズン 日本の恵み（*3）」をプレゼントします。また全問正解すると、愛犬・愛猫のライフステージに合わせて「ニュートロ（TM） シュプレモ（TM）」、「ニュートロ（TM） デイリーディッシュ（TM）」のウエットパウチ製品ももらえます。＜愛猫のペットペアレンツ（飼い主）の方向け＞「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加パテ総選挙！」カルカン（R）の展示では、カルカン（R） 着色料・発色剤無添加シリーズの9種類を紹介した投票ボードを用意します。お客様は製品の中から特に推したい製品に1回投票でき、参加賞としてお選びいただいたカルカン（R）の着色料・発色剤無添加タイプのパウチ製品1個をプレゼントします。

*サンプルは数に限りがございます。



*サンプルは予告なく変更することがございます。

「第15回 インターペット東京」開催概要名称： 「第15回 インターペット東京」テーマ： 人とペットの豊かな暮らしフェア会期： 2026年4月2日（木）〜4月5日（日）〔3日（金）〜5日（日）は一般に公開〕開催時間： 10:00〜17:00（※最終日は16:30まで）会場： 東京ビッグサイト東ホール（東京都江東区有明3-11-1）マース ジャパン ブース A008（東2ホール）主催： 一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、メッセフランクフルト ジャパン株式会社公式サイト： https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

*1 合成ビタミンなどの添加物を除くすべての原料に化学的合成物を使用しておりません。



*2 着色料・発色料 無添加。



*3 国産食材を63〜90%以上使用（大地：81%以上、海：63%以上、山：90%以上）。

マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com