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日本製鉄 意匠性黒色・溶融めっき鋼板「黒ZAM」商品ページの開設とパンフレットの更新・発行
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、より一層多くのお客さまに「黒ZAM」を認知していただけるよう、このたび、意匠性黒色・溶融めっき鋼板「黒ZAM」商品ぺージを開設（2026 年3 月19 日）するとともに、パンフレットを更新・発行（2025 年11 月）しました。
「黒ZAM」は日本製鉄が世界で初めて商業製品化に成功した高耐食めっき鋼板「ZAM」に特殊な処理を施し、めっき層自体を黒色化した製品です。「塗装ではない、金属そのもののテクスチャー（質感）」を持ち、これまでにない意匠を実現する素材です。
また、これまで亜鉛めっき鋼板に塗装を施すことで確保していた意匠を、塗装工程を省略しても確保できる商品です。昨今のカーボンニュートラル化の流れに沿い、お客さまの加工時におけるCO2 排出量の削減効果もご評価頂き、屋内建材・家電製品などに幅広くご使用頂いています。
（参考）黒ZAM 商品ページ、パンフレットは以下のURL よりご参照下さい。
https://www.nipponsteel.com/product/kurozam/
日本製鉄は、今後ともお客様へのソリューション提供を通じて脱炭素社会の実現に貢献していきます。
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
「黒ZAM」は日本製鉄が世界で初めて商業製品化に成功した高耐食めっき鋼板「ZAM」に特殊な処理を施し、めっき層自体を黒色化した製品です。「塗装ではない、金属そのもののテクスチャー（質感）」を持ち、これまでにない意匠を実現する素材です。
（参考）黒ZAM 商品ページ、パンフレットは以下のURL よりご参照下さい。
https://www.nipponsteel.com/product/kurozam/
日本製鉄は、今後ともお客様へのソリューション提供を通じて脱炭素社会の実現に貢献していきます。
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/