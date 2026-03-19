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「XSR10周年記念キャンペーン」開催について
〜テーマは「My XSR Life」 写真や動画で愛車への熱い想いを分かち合おう〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、「XSR900」誕生10周年を記念し、キャンペーンを実施します。
本キャンペーンは、オーナーやファンの皆さまとXSRシリーズへのあふれる想いを共有し、その魅力をさらに高め合っていく企画です。ヤマハ発動機公式Instagramをフォローの上、これぞ「My XSR Life」を象徴する写真あるいは動画に指定のタグをつけて投稿いただいた方の中から抽選で、10年分の感謝を込めて製作した「XSR 10TH」ロゴ入りオリジナルアイテムをプレゼントします。
味わいのあるレトロな外観と先進技術による高いパフォーマンスを融合させたモデルとして、2016年2月23日に日本で「XSR900」がリリースされて以降、2017年10月には街中をカジュアルに楽しめる「XSR700」、2023年11月には軽快で扱いやすい「XSR125」、さらに2024年4月には80年代のGPマシンを彷彿とさせる「XSR900 GP」を発表。伝統と革新を融合させたそのスタイルは、多くの方から支持をいただき、XSRシリーズは着実にその世界を広げています。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130960/130960_web_1.png
※詳細は下記キャンペーンサイトをご参照ください
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部マーケティング課
TEL 03-5713-3844
関連リンク
XSR10周年記念キャンペーン
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/campaign/xsr_10th/
ヤマハ発動機販売株式会社は、「XSR900」誕生10周年を記念し、キャンペーンを実施します。
本キャンペーンは、オーナーやファンの皆さまとXSRシリーズへのあふれる想いを共有し、その魅力をさらに高め合っていく企画です。ヤマハ発動機公式Instagramをフォローの上、これぞ「My XSR Life」を象徴する写真あるいは動画に指定のタグをつけて投稿いただいた方の中から抽選で、10年分の感謝を込めて製作した「XSR 10TH」ロゴ入りオリジナルアイテムをプレゼントします。
「XSR10周年記念キャンペーン」概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130960/130960_web_1.png
※詳細は下記キャンペーンサイトをご参照ください
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部マーケティング課
TEL 03-5713-3844
関連リンク
XSR10周年記念キャンペーン
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/campaign/xsr_10th/