「北野エース」運営の株式会社エース 「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344339/images/bodyimage1】
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県伊丹市、代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、このたび経済産業省および日本健康会議が運営する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）※」に認定されました。
※健康経営優良法人認定制度とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む企業を可視化・顕彰する制度です。福利厚生ではなく、人的資本への投資を通じて生産性向上や企業価値向上につなげる経営施策と位置付けられています。
■主な取り組み
定期健康診断の受診管理およびフォロー体制、ストレスチェックの実施と職場環境改善、長時間労働の抑制に向けた労務管理、健康意識向上のための社内周知・啓発、働きやすい職場づくりに向けた制度整備。
■食料品専門店「北野エース」について
「北野エース」は、全国に100店舗以上を展開する食料品専門店です。地元の商品をはじめ、デイリーからギフト商品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」をお届け。お店で「自分へのご褒美」を見つけた時のちょっと嬉しい瞬間。新しい商品を発見して「お料理のイメージ」を膨らませる楽しい時間。喜んでくれる顔を想像しながら「贈り物を探す時」のワクワクする時間。大切な人と食卓を囲み「美味しい！」をシェアする日常のひと時。そんな食を通じた「幸せ時間」を過ごすお手伝いをすることが私どもの願いです。
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配信元企業：株式会社エース
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県伊丹市、代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、このたび経済産業省および日本健康会議が運営する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）※」に認定されました。
※健康経営優良法人認定制度とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む企業を可視化・顕彰する制度です。福利厚生ではなく、人的資本への投資を通じて生産性向上や企業価値向上につなげる経営施策と位置付けられています。
■主な取り組み
定期健康診断の受診管理およびフォロー体制、ストレスチェックの実施と職場環境改善、長時間労働の抑制に向けた労務管理、健康意識向上のための社内周知・啓発、働きやすい職場づくりに向けた制度整備。
■食料品専門店「北野エース」について
「北野エース」は、全国に100店舗以上を展開する食料品専門店です。地元の商品をはじめ、デイリーからギフト商品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」をお届け。お店で「自分へのご褒美」を見つけた時のちょっと嬉しい瞬間。新しい商品を発見して「お料理のイメージ」を膨らませる楽しい時間。喜んでくれる顔を想像しながら「贈り物を探す時」のワクワクする時間。大切な人と食卓を囲み「美味しい！」をシェアする日常のひと時。そんな食を通じた「幸せ時間」を過ごすお手伝いをすることが私どもの願いです。
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