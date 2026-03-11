「AIって何？」を親子で体験！





久留米工業大学（福岡県久留米市）では、子ども達に理系のおもしろさに触れてもらうため、福岡県青少年科学館で親子で学ぶAI企画展を開催しました。



期間は2026年2月21日（土）～22日（日）の２日間。



AI教育に力を入れる同大学のAI応用研究所および工学部情報ネットワーク工学科が中心となり、AIを使ったロボットやゲームを体験しました。























■児童・生徒が親子で楽しめる「AI」に関する特別展を開催



今回、久留米工業大学が全学的に力を入れているAI教育をふまえ、展示や体験コンテンツとして、特別展を開催しました。



2日間で、青少年科学館には1,400名以上の来館者があり、たくさんの子どもたちが、各ブースにて思い思いに「AIって何？」に触れていました。



今後も地元の筑後地域の魅力をはじめ、AIを身近に感じてもらうイベントや情報の発信を進めていきたいと思います。

















■ 会場の様子







メタバース（仮想空間）、遠隔ロボット、ロボットアーム、AIプログラミングなどを体験！





▽ 雑草を見分ける駆除ロボット









▽AIプログラミング教室









▽メタバース（仮想空間）













子どもたちはそれぞれのAIの企画に熱心に取り組んでいました。













■全国的に高い評価を獲得している久留米工業大学のAI教育



久留米工業大学のAI教育は文部科学省や日本工学教育協会などから高い認定や授賞を獲得しています。



