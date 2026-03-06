こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 「Innovation Momentum 2026：The Global Top 100」に選出
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、知財・特許関係のデータベースや情報サービスを提供するLexisNexis Intellectual Property Solutions（以下、レクシスネクシス社）が選考する「Innovation Momentum 2026：The Global Top 100」に選出され、3 月5 日にトロフィーを授与されました。
「Innovation Momentum 2026：The Global Top 100」は、レクシスネクシス社が、特許データを基に技術開発の動向を独自の手法を用いて分析し、全世界の特許保有企業の中から、イノベーションを牽引する100 社を特定・選出するものです。今回、日本企業からは7 社が選出され、日本製鉄として初めての受賞です。
今回の受賞は、過去2 年間で、アルミめっきホットスタンプ鋼板（テーラードブランクに関する特許で2023 年度(第54 回)日本溶接協会賞「溶接注目発明賞」受賞）、高張力鋼板（ハイテン）、電磁鋼板、カーボンニュートラル関連などの特許価値が大きく上昇したことや高付加価値・先端技術特許に注力したこと等が評価されたものです。
＜トロフィーを授与される日本製鉄 知的財産部長 中澤 嘉明（写真右）＞
（参考）レクシスネクシス社のプレスリリース
https://www.lexisnexisip.jp/resources/top-100-global-innovators-for-2026/
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
