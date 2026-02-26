キョーラク エンジニアリング株式会社(本社：日本)は、このたび新製品として「水封式真空ポンプ」および「トラップ」の製造・販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。





水封式真空ポンプ





また当社は、大阪空気製作所の事業を引き継ぎ、これまで培われてきた技術・ノウハウを継承のうえ、製品の安定供給およびサポート体制の強化を図ってまいります。

今回製造・販売を開始するトラップは、大阪空気製作所製トラップと取付寸法およびデミスターの仕様を同一としており、既存設備への互換性を確保しております。これにより、従来機器をご使用のお客様においても、配管や設置条件を変更することなくスムーズな更新・置換が可能です。

水封式真空ポンプは、湿潤ガスや蒸気を含む環境下でも安定した吸引性能を発揮し、耐久性と信頼性に優れた設計となっております。化学、食品、環境設備など幅広い産業分野において、継続的かつ安定した運用に貢献いたします。





トラップ





さらに、同時提供するトラップはポンプの保護および装置全体の効率向上に寄与し、異物や水分の混入を抑制することで設備の長寿命化とメンテナンス性の向上を実現します。

当社は、事業承継により強化された技術基盤とこれまで培ってきたエンジニアリング技術を融合し、お客様の既存資産を活かした最適な製品提供に努めてまいります。今後も真空関連機器のラインアップ拡充を通じて、幅広い産業分野への貢献を目指してまいります。