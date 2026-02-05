こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
WACA、AI時代に対応したマーケティング新講座「顧客行動デザイナー」を2月15日開講
2026年2月・3月 顧客行動デザイナー認定講座の第1期スケジュール発表
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年2月、「顧客行動デザイナー認定講座」を新たに開講します。講師はBig4コンサルティングファーム・Adobe出身の馬場晃氏。「コンテンツをAIで量産できても成果につながらない」といったマーケター共通の課題に対し、実務で培った戦略フレームワークを体系化しました。講師の思考プロセスを学習させた独自AIツールを受講生限定で提供。顧客を動かす設計をだれでも再現可能にします。
▼詳細
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
https://digitalpr.jp/table_img/2934/127697/127697_web_1.png
■セミナー概要
顧客行動デザイナー認定講座は、Big4・Adobe出身ストラテジストが体系化しました。
■講座内容
3つのモジュール（Module）を通して戦略（マクロ）→インサイト（ミクロ）→ 実装（Execution）を独自開発のAIツールを使って一気通貫で習得します。
Module 1：【戦略】ロイヤル顧客への地図を描く
〜ボトルネックを特定し、攻めるべき「5seg」を定義する〜
Module 2：【発見】感動のスイッチ（N1インサイト）を見つける
〜「なぜ買うのか」の心理メカニズムを解明する〜
Module 3：【実装】感動から逆算した体験を設計する
・レポート試験
・合格者には認定書を発行
【実績】（過去の個別指導・エキスパート講座受講生の実績含む）
・過去10回・60人参加 → 満足度4.78/5.0
・運用担当→戦略立案でGAFA転職。年収2倍（広告代理店運用者）
・提案承諾率20%→40%、1000万円コンペ受注（マーケティングコンサルタント）
・MA未経験→3カ月でCVR11%達成（ECサイト担当者）
▼本講座独自の三つの特徴
1. Gemini最新モデル搭載の独自AIツール（1カ月利用権付き）
2. センス不要の再現性ある論理フレームワーク
3. 翌日から使える具体的アウトプット
「AIで画像も記事も作れる。でも成果につながらない」
「顧客視点と言われても、何をどう設計すればいいのか分からない」
「提案が感覚論になり、承認率が上がらない」
などの悩みをお持ちの方にぴったりです。
■講師
馬場晃（ばば・あきら）
経歴
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導いた。アドビ株式会社では大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。
Big4会計系コンサルティングファームで大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援した。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
■日程詳細
内容はすべて同じですので、ご都合の良い日程をお選びください。
第1回 2月15日（日）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57001/
第2回 2月17日（火）17：00〜21：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57096/
第3回 2月22日（日）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57126/
第4回 2月23日（月）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57133/
第5回 3月1日（日）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57135/
第6回 3月3日（火）17：00〜21：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57137/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会ではSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通を促進し、産業振興や社会教育を推進しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/92228/
顧客行動デザイナーとは
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年2月、「顧客行動デザイナー認定講座」を新たに開講します。講師はBig4コンサルティングファーム・Adobe出身の馬場晃氏。「コンテンツをAIで量産できても成果につながらない」といったマーケター共通の課題に対し、実務で培った戦略フレームワークを体系化しました。講師の思考プロセスを学習させた独自AIツールを受講生限定で提供。顧客を動かす設計をだれでも再現可能にします。
▼詳細
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
https://digitalpr.jp/table_img/2934/127697/127697_web_1.png
■セミナー概要
顧客行動デザイナー認定講座は、Big4・Adobe出身ストラテジストが体系化しました。
■講座内容
3つのモジュール（Module）を通して戦略（マクロ）→インサイト（ミクロ）→ 実装（Execution）を独自開発のAIツールを使って一気通貫で習得します。
Module 1：【戦略】ロイヤル顧客への地図を描く
〜ボトルネックを特定し、攻めるべき「5seg」を定義する〜
Module 2：【発見】感動のスイッチ（N1インサイト）を見つける
〜「なぜ買うのか」の心理メカニズムを解明する〜
Module 3：【実装】感動から逆算した体験を設計する
・レポート試験
・合格者には認定書を発行
【実績】（過去の個別指導・エキスパート講座受講生の実績含む）
・過去10回・60人参加 → 満足度4.78/5.0
・運用担当→戦略立案でGAFA転職。年収2倍（広告代理店運用者）
・提案承諾率20%→40%、1000万円コンペ受注（マーケティングコンサルタント）
・MA未経験→3カ月でCVR11%達成（ECサイト担当者）
▼本講座独自の三つの特徴
1. Gemini最新モデル搭載の独自AIツール（1カ月利用権付き）
2. センス不要の再現性ある論理フレームワーク
3. 翌日から使える具体的アウトプット
「AIで画像も記事も作れる。でも成果につながらない」
「顧客視点と言われても、何をどう設計すればいいのか分からない」
「提案が感覚論になり、承認率が上がらない」
などの悩みをお持ちの方にぴったりです。
■講師
馬場晃（ばば・あきら）
経歴
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導いた。アドビ株式会社では大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。
Big4会計系コンサルティングファームで大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援した。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
■日程詳細
内容はすべて同じですので、ご都合の良い日程をお選びください。
第1回 2月15日（日）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57001/
第2回 2月17日（火）17：00〜21：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57096/
第3回 2月22日（日）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57126/
第4回 2月23日（月）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57133/
第5回 3月1日（日）13：00〜17：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57135/
第6回 3月3日（火）17：00〜21：00
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57137/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会ではSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通を促進し、産業振興や社会教育を推進しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/92228/
顧客行動デザイナーとは
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/