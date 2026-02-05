WACA、AI時代に対応したマーケティング新講座「顧客行動デザイナー」を2月15日開講

2026年2月・3月 顧客行動デザイナー認定講座の第1期スケジュール発表

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年2月、「顧客行動デザイナー認定講座」を新たに開講します。講師はBig4コンサルティングファーム・Adobe出身の馬場晃氏。「コンテンツをAIで量産できても成果につながらない」といったマーケター共通の課題に対し、実務で培った戦略フレームワークを体系化しました。講師の思考プロセスを学習させた独自AIツールを受講生限定で提供。顧客を動かす設計をだれでも再現可能にします。





















https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/

■セミナー概要

顧客行動デザイナー認定講座は、Big4・Adobe出身ストラテジストが体系化しました。







■講座内容

3つのモジュール（Module）を通して戦略（マクロ）→インサイト（ミクロ）→ 実装（Execution）を独自開発のAIツールを使って一気通貫で習得します。

Module 1：【戦略】ロイヤル顧客への地図を描く

〜ボトルネックを特定し、攻めるべき「5seg」を定義する〜

Module 2：【発見】感動のスイッチ（N1インサイト）を見つける

〜「なぜ買うのか」の心理メカニズムを解明する〜

Module 3：【実装】感動から逆算した体験を設計する

・レポート試験

・合格者には認定書を発行

【実績】（過去の個別指導・エキスパート講座受講生の実績含む）

・過去10回・60人参加 → 満足度4.78/5.0

・運用担当→戦略立案でGAFA転職。年収2倍（広告代理店運用者）

・提案承諾率20%→40%、1000万円コンペ受注（マーケティングコンサルタント）

・MA未経験→3カ月でCVR11%達成（ECサイト担当者）

▼本講座独自の三つの特徴

1. Gemini最新モデル搭載の独自AIツール（1カ月利用権付き）

2. センス不要の再現性ある論理フレームワーク

3. 翌日から使える具体的アウトプット

「AIで画像も記事も作れる。でも成果につながらない」

「顧客視点と言われても、何をどう設計すればいいのか分からない」

「提案が感覚論になり、承認率が上がらない」

などの悩みをお持ちの方にぴったりです。

馬場晃（ばば・あきら）

経歴

外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導いた。アドビ株式会社では大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。

Big4会計系コンサルティングファームで大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援した。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。

■日程詳細

内容はすべて同じですので、ご都合の良い日程をお選びください。

第1回 2月15日（日）13：00〜17：00

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57001/

第2回 2月17日（火）17：00〜21：00

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57096/

第3回 2月22日（日）13：00〜17：00

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57126/

第4回 2月23日（月）13：00〜17：00

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57133/

第5回 3月1日（日）13：00〜17：00

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57135/

第6回 3月3日（火）17：00〜21：00

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/57137/

ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会ではSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通を促進し、産業振興や社会教育を推進しています。

本件に関するお問合わせ先

一般社団法人ウェブ解析士協会

seminar@waca.or.jp

